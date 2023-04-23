登山老手叮嚀︰天候或身體出狀況即撤

製表：記者花孟璟

2023/04/23 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「能高安東軍縱走」是許多登山者心目 中一生必走的路線，山友楊傳峰表示，該路線大多走在稜線上，有幾個路段相當陡峭，若有風雨就更為辛苦，保暖、防風防雨裝備和備用藥物必須帶齊，保命裝備務必隨身攜帶，隊員距離不要拉得太遠，最重要的是遇天候不佳或身體出狀況，就要立即撤退。

經常登山也常帶學生爬山的楊傳峰表示，能高安東軍縱走通常安排五、六天的行程，沿途走在南投、花蓮交界的高山稜線，從屯原登山口進入到天池山莊，算是比較好走的路段，天池山莊之後行經卡賀爾山、能高主峰、能高南峰、光頭山、白石山、安東軍山，最後從奧萬大出來，沿途會看到美麗的草原並與水鹿相遇，美景讓山友難以忘懷。

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楊傳峰說，後段的能高主峰、能高南峰及安東軍山叉路往下到奧萬大的山路，是較難走的路段，若遇天候不佳就走得更辛苦，務必做好保暖、防風和防雨，上山前一定要帶齊裝備和高山症備用藥，和一日行動糧一樣務必隨身攜帶，萬一落單時才能用來保命；預防高山症的藥物，可在出發前十二小時服用，登山途中若覺頭疼，也要趕快吃藥。

楊傳峰提醒，同行隊員腳程有快有慢，但儘可能不要將距離拉開太遠，互相關懷照應，途中若下雨，風險機率即變高，若行程不趕，可先就地紮營躲雨，待雨停再前行；該路線大多走在稜線上，若遇強風實在沒辦法紮營，就要考慮撤退。

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