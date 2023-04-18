中國鐵殼船撈過界 海巡押回1船11人

中國「閩獅漁 08759」號漁船，在苗栗通霄外海 33浬越界捕撈，台中海巡隊獲報將 人船帶回偵辦，船上2000公斤漁 獲依法海拋。 （海巡署提供）

2023/04/18 05:30

漁獲約2千公斤 依法海拋

〔記者歐素美／台中報導〕中國「閩獅漁○八七五九」號漁船，十六日在苗栗通霄外海卅三浬越界捕撈漁獲，台中海巡隊接獲漁民通報，鳴笛廣播命其停俥受檢，但該船拒不停船且加速蛇行，海巡人員冒險緊追，強靠登檢，將該船連同船長耿松濤等十一人帶回，該鐵殼船約八十噸，船上未發現豬肉製品，漁獲約二千公斤則依法海拋。

漁船加速蛇行逃 海巡緊追強靠登檢

十六日清晨四時左右，海巡署艦隊分署台中海巡隊接獲通報，在大安溪外海廿四浬有中國漁船出沒，台中海巡隊獲報立即派遣線上巡防艇前往現場擴大搜索，在苗栗通霄外海卅三浬（限制水域內五．五浬）發現中國籍「閩獅漁○八七五九」號漁船正在越界作業，海巡人員多次鳴笛廣播命其停俥受檢，但該船拒不停船且加速蛇行。海巡人員緊追不捨，最後成功強靠登檢，經清查船上計有中國籍長耿松濤等十一人，漁獲約二千公斤，依法海拋。

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海巡調查指出，中國「閩獅漁○八七五九」號漁船，四月十四日中午自福建省祥芝港出港，非法越界捕魚事實明確，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及施行細則規定，在兩艘艦艇戒護下將該船連同船上十一人，全數押返台中港海巡基地碼頭偵辦。海巡為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）與非洲豬瘟，加強防疫，船上十一人經量測體溫也都正常，快篩後均呈陰性。

台中海巡隊表示，中國休漁期即將開始，大量中國漁船出海，常伺機越界捕魚，海巡署為保護我國海域資源，不定時規劃聯合威力掃蕩行動，呼籲民眾若發現海上任何不法，可撥打海巡一一八免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦艇趕往查處。

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