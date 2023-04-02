警官涉性騷 托病拒調查嗆告／南警局長：你在恐嚇我嗎？

林訓毅在涉性騷擾案後，不滿督察員找他做訪談，傳訊息給台南市警察局長廖宗山嗆告，不久就在臉書PO出赴地檢署按鈴的照片。（取自臉書）

2023/04/02 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局二線三星警官林訓毅，涉性騷女房仲及違反跟蹤騷擾防制法，前天被警方拘捕到案，檢方聲押，台南地院昨凌晨裁定三萬元交保；不過事後傳出，林在警方調查時，稱病拒絕接受訪談，督察員質疑他裝病，林竟傳訊給台南市警局長廖宗山，說要依法提告，廖回訊稱「你是在恐嚇我嗎」、「提告沒關係」 等語，表明沒有在怕。

林訓毅被控藉賣房騷擾女房仲

被害人親友指控，林訓毅以賣房為由，約女房仲喝咖啡，又載去續攤唱歌，才願意給對方簽約機會，豈料在席間摟她的腰，女房仲想趕快離開，林還不讓她下車，聲稱要看到女房仲的機車車牌才要離開。

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翌日，女房仲不敢單獨與林見面看房，找了男店長陪同，林訓毅看到店長掉頭就走，之後傳訊騷擾女方，又到她的工作場所擾亂，要她把事情說清楚。

林訓毅還到警所對女房仲提告侵入住宅，警方查出該宅屋主是林訓毅的前女友，林沒有告訴權；林則要求所長處理好，否則會跟分局長說。

督察員要求訪談 他拒絕配合

女房仲也提出性騷擾等告訴，警方展開調查，林發覺自己成為刑案偵辦對象，自稱罹病住院，督察員到院要求訪談，林請來醫院保全將督察員「請離」；林的直屬長官和督察員等他出院返家後，前往林的住所仍表示要訪談，督察員請林起床，不要裝病，林一起身就跌倒，林母打一一九再把他送去醫院。

臉書貼出按鈴申告照 引議論

林訓毅之後傳訊息給局長廖宗山，聲稱督察員嚴重影響他休養，他會依法提告；廖認為林藉故不配合訪談，回訊：「你是在恐嚇我嗎？你自己做了什麼事你心裡有數…。」林訓毅上月三十日在臉書貼出一張他去台南地檢署外按鈴的照片，警界議論紛紛。

永康警分局前天拘提林訓毅到案，移送南檢，檢察官複訊後聲請預防性羈押，南院昨裁定林三萬元交保候傳。

示意圖

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