生態殺手芫吉 上回害死倒立水母

芫吉公司二○一六年間在高雄市林園濕地公園傾倒廢棄物，湖水被染成黃紅色，魚隻、倒立水母瞬間死亡。（資料照）

2023/04/01 05:30

7年前把林園濕地公園染成黃紅湖 時任負責人判免關

〔記者張瑞楨、洪臣宏、黃佳琳／綜合報導〕芫吉公司早在二○一六年就曾捲入廢酸洗液污染案，將高雄市林園濕地公園的Ｕ字型潟湖湖水染成黃紅色，魚隻、倒立水母瞬間死亡，造成生態浩劫，高等法院高雄分院雖將當時也姓林的時任負責人判刑一年五月，但以芫吉公司被告無相關前科紀錄等由，給予緩刑四年；沒想到本案主犯獲法官免關之後，芫吉公司反而變本加厲，在中北部犯下更嚴重的污染惡行，成了橫跨台灣南、北無良破壞生態的殺手。

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罰150萬 緩刑4年

變本加厲 四處濫倒

本件芫吉公司違反廢棄物清理法一案，高雄地院宣判時，將時任林姓負責人判刑一年六月，未予緩刑；這次在中北部犯案的芫吉負責人林韋吉，當時不是負責人，他也捲入林園濕地公園案，不過最後無罪確定。

案件上訴後，高等法院高雄分院將時任林姓負責人改判一年五月，緩刑四年確定，理由是林男是在友人介紹下，提供公司生產再利用含氯化鐵的廢酸洗液，給郭姓養殖漁民使用，非林主動兜售產品，考量他沒有其他違反廢棄物清理法危害自然生態環境等相關前科紀錄，又願意支付一五○萬元給國庫，法官認定他歷此偵審程序與科刑教訓，當知警惕、戒慎而無再犯之虞，因此宣告緩刑以利自新。

林園海洋濕地公園位於林園區港埔、港嘴里交界，有片上百年的原始紅樹林，八八風災時曾流入漂流木受創，高雄市政府斥資興建濕地公園，意外吸引倒立水母等生物進駐；自從遭受芫吉帶來的人禍，周遭社區加強監視器設置，同時成為警方巡邏重點區域。

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