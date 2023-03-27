「長髮控」大叔 禁嫩妻剪短、染髮 被休

法院判准離婚罕見案例

2023/03/27 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕馮姓中年男子疑是「長髮控」，娶嫩妻後，訂下禁止她剪短髮、染髮等不合理規定，兩人為此鬧得不可開交，她一氣之下分居，但分居期間，她不滿馮男又批評她剪短髮「真醜、真胖」，訴請離婚；高等法院支持一審見解，認為馮男以一己偏好屢次批評妻子的外貌，損及雙方互信、互愛基礎，造成婚姻破綻難以彌補，仍判准離婚。可上訴。

妻不滿夫批評剪短髮「真醜、真胖」訴請離婚

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現年卅多歲的馮妻邱女，十三年前和大她十多歲的馮男結婚。婚前，外型亮麗的邱女剪過短髮、染髮，因馮說喜歡女人留長頭髮，也對染髮有意見，她為討他歡心，依馮的要求去做。

婚後，邱女想改變造型，曾剪短髮、染髮，馮不悅稱「我講多少次，請妳留長髮」等話，竟禁止她剪短髮、染髮，也不准穿耳洞。邱女認為馮不尊重她，多次發生爭執。

二○二一年，邱女又剪短髮，兩人為此爭吵，加上她在馮的手機內發現他和酒店小姐曖昧簡訊，馮稱她為「愛人」，對方還是「長髮女子」，氣得和馮分居。不久，馮對邱女在LINE上更換為短髮照片稱「妳短髮看起來真醜、真胖」，惹惱邱女，提出離婚訴訟。

馮辯稱，只是就「審美觀」和邱女溝通，未限制或批評其外貌、打扮。他是到酒店談生意才認識該女子，互動只是逢場作戲，並無難以維持婚姻的重大事由。

新北地院認為，馮所為造成邱女精神上痛苦，破壞婚姻生活，判准離婚。馮不服，提起上訴。

高等法院審理認為，馮以一己偏好，未放棄掌控邱女外貌決定的意圖，讓她認為馮無心改變生活相處模式，且屢次對她外貌的批評，更損及雙方互信、互愛基礎，造成婚姻破綻難以彌補，馮的可責性較高，判准離婚。

醫師︰長髮控隱藏控制慾 是親密關係的不平等

針對男性若對老婆或女友有「長髮控」情形，有精神科醫師指出，飄逸長髮女生固然是不少台灣男人喜愛類型，但是「長髮控」的背後，隱藏的時常是老公或男友欲對女性的控制慾。醫師認為，「長髮控」的男人有可能也是「外表控」，穿衣服都要先徵求其意見，這是親密關係的不平等。

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