警再掃竹聯明仁會 16天逮65人

明仁會赤組組長徐仕竑（前中）等人 移送檢方偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

2023/03/25 05:30

再破獲愛情詐欺、毒品集團

〔記者邱俊福、王錦義／綜合報導〕警政署持續展開掃黑專案行動，並以竹聯幫明仁會為主要打擊目標，近日再破獲明仁會的愛情詐欺、毒品分裝場集團，逮捕明仁會赤組組長徐仕竑等十三人，查扣徐名下市價逾一千五百萬元的兩處房產；還查悉明仁會犯罪觸角已延伸到花蓮，逮捕販毒藥頭等五人。

警政署本月八日起責成全國各警察機關執行的專案掃黑行動，迄昨十六天以來，共查獲幫派分子二六七人，包括竹聯幫一一七人，其中明仁會就有六十五人落網。

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廿八歲徐仕竑綽號「小赤」，去年八月涉嫌假投資詐欺案被逮送辦，刑事警察局國際科接獲情資，徐又籌組愛情詐欺集團，布線蒐證查知他先向酒店幹部購買酒客個資與陪酒小姐的照片，再以酒客電話號碼加LINE聊天，用小姐的假帳號向其噓寒問暖，酒客上鉤後再以家人生病、車禍需醫藥費或退出酒店要還錢等理由騙錢，被害人若堅持碰面，就由徐妻出面假意陪伴逛夜市。

警方見時機成熟收網，逮捕徐與手下等七人，初估至少四十九人受害，被詐金額逾一千五百萬元。刑事局偵二大隊第二隊也在新北永和區查獲明仁會的毒品分裝廠，逮捕六人，查扣三八一包毒咖啡包、十七包K他命。

花蓮警分局查獲明仁會花蓮分會廿三歲邱姓成員擔任藥頭，邱男還在網路貼文炫耀參加本月六日在台北舉辦的明仁會春酒；警方查出邱與同夥賣毒給學生，還對外地來插旗的藥頭恐嚇、私行拘禁及逼寫悔過書，甚至黑吃黑搶走毒品，將涉案五人送辦，其中邱男遭收押。

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