上千教授 遭深偽不雅照恐嚇 歹徒疑中國人士

教授官網照遭變臉成慾照，恐嚇信夾簡體字，還使用中國用語。（記者林曉雲翻攝）

2023/03/25 05:30

多名教授報案

〔記者林曉雲／台北報導〕清華大學、成功大學、台北醫學大學等校教授，傳出遭詐騙集團利用深偽技術（Deep Fake）移花接木，將大學官網上教授的照片與不雅情慾照合成變臉進行恐嚇勒索，恐嚇信夾雜簡體字及中國用語如上級、視頻等，歹徒操持中國或香港口音，教授圈粗估受害者逾千人，以男性教授為多，檢警偵辦中。

據悉，一所南部大學教授依恐嚇信指示加歹徒的LINE，歹徒開口勒索四十萬元並假稱會下架照片，幸未得逞。

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清華大學昨向本報記者證實，今年三月有教授收到類似恐嚇信，校方已兩次發函提醒注意，恐嚇信的標題和不雅假照的檔案名稱均有教授姓名，指該教授有嚴重「生活作風」問題，要求速加歹徒通訊軟體聯絡解決，否則就要把不雅照片和影片傳送各大媒體；教授擔憂不雅假照被廣發社群、損害名譽，不少人已向警方報案。

北醫大︰官網教授照加浮水印 防盜用

清華大學分析，歹徒鎖定大學教授，主因是大學官網有教授照片、E-mail，且教授們都很重視名譽，經校方提醒是歹徒廣發恐嚇信，且已協助教授妥善處理，教授們已較安心。

台北醫學大學也發出資訊安全通報，且將歹徒帳號通報內政部警政署一六五全民防騙網，由檢警進行偵辦。北醫大表示，官網上的教授照片將會加浮水印防盜用。

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