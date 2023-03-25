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    深偽新法上路 對千人犯罪刑責恐逾10年

    教授官網照遭變臉成慾照，恐嚇信夾簡體字，還使用中國用語。（記者林曉雲翻攝）

    教授官網照遭變臉成慾照，恐嚇信夾簡體字，還使用中國用語。（記者林曉雲翻攝）

    2023/03/25 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕網紅小玉前年深偽（deepfake）多位名人的性愛不雅片牟利，政府重視科技所帶來的危機，今年一月立法通過新增刑法第廿八章之一「妨害性隱私及不實性影像罪章」，上月十日正式上路；昨傳出有歹徒以深偽慾照勒索上千名教授，如果查獲犯罪者，依新法最重可處七年徒刑，加上還有恐嚇取財犯行，此罪最重可判五年徒刑。

    以深偽技術製造不雅影片或照片，過去只能依個人資料保護法、刑法販賣猥褻影像、加重誹謗論罪，小玉不適用新法，雖然製作了一一九人的換臉謎片，觸犯一一九罪、總刑期僅五年六月，且因每罪的刑度都沒超過六月，可易科罰金繳錢免入獄。

    不肖人士深偽多名教授慾照的行為，雖尚未散布，但仍觸犯新刑法第三一九條之四「以他法供人觀覽關於他人不實性影像」罪，刑度為五年以下、併科五十萬元；若牟利，提高至七年以下、併科七十萬元罰金。

    本案中，歹徒還威逼被害人加入通訊軟體聯繫，否則要以有嚴重的「生活作風」問題，把深偽慾照傳給各大媒體報導，意圖索取不當利益，觸犯刑法第三四六條的恐嚇取財罪，可處六月以上、五年以下徒刑。

    由於深偽慾照牟利與恐嚇取財屬於兩種犯行，依法應分論併罰，單一案件最高分別可處七年及五年徒刑，合併最重達十二年；本案因有上千名教授受害，依據一罪一罰原則，嫌犯面臨的總刑疊加，最終恐判到十年以上。

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