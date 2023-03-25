婦團︰配套要做足 有責配偶須賠償

他山之石》國外請求離婚規定

2023/03/25 05:30

設計「猶豫期」3至5年 阻馬上訴離

〔記者吳柏軒／台北報導〕憲法法庭判決民法有關「有責配偶不得訴請離婚」的規定部分違憲，形同「大老婆條款」將有條件失效。婦團表示，此事兩派爭議多年，對大法官釋憲角度並不意外，符合國際人權準則，但希望配套須做足，如發生外遇等有責配偶，應等三到五年猶豫期後才能提出，否則恐致弱勢女性人財兩失，婚姻沒了，也無經濟能力，更難上法院提求償。

台灣婦女團體全國聯合會前秘書長、行政院性平委員何碧珍指出，個人支持婚姻自由契約，違反契約者本就須承擔物質或精神賠償，大法官這次釋憲解釋合乎世界潮流。但原先法律是要苛責「有責配偶」，保護沒有犯錯的一方，若放鬆讓外遇者可訴請離婚，較弱勢的一方可能要走上曠日廢時的法律求償，甚至法院判決後也不一定拿到賠償與贍養費。

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「相關配套若沒做好，恐使女性更害怕婚姻！」何碧珍認為，太多案例女性在婚姻偏弱者，或許婚姻雙方可在婚前談妥一筆「保證金」放在戶頭，當任何一方違反契約，受害方可直接拿走保證金，避免未來折磨。

現代婦女基金會執行長范國勇說，拿掉有責方不得訴請離婚的但書，是將離婚發球權還給雙方，避免一次性犯錯，就終身不得離婚的權益損害。范也強調配套措施必須出來，要注意未來是否有人鑽漏洞，故意犯下民法一○五二條來訴請離婚，像是故意外遇、意圖殺害配偶等，對當事人來說是情何以堪，故不可放任有責配偶，一定要約束，建議未來有責的一方，至少限制三到五年內不能提離婚，受害方仍可自提離婚。

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