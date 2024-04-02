亂倫性侵妹妹又對外甥女下手 狼舅判5年10月

屏東一名舅舅曾性侵妹妹，後來再對外甥女、也就是妹妹的女兒下手；最高法院維持二審見解，依法對舅舅判刑5年10月定讞。（資料照）

2024/04/02 18:15

〔記者溫于德／台北報導〕屏東一名舅舅被控猥褻、性侵外甥女，導致外甥女自殘，後來舅舅被妹妹、也就少女的母親打電話痛斥「你都已經對我做了，還要對我女兒做」；然一審仍判舅舅無罪，直到二審才改認舅舅犯成年人對少年乘機性交等罪，判刑5年10月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指，舅舅平日與外甥女同住，8年前他在廚房從後方抱住外甥女，再撫摸胸部，有一次則在客廳見外甥女睡著時摸胸。

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6年前某日晚間，舅舅誤以為外甥女熟睡，褪去對方褲子，見對方翻身，舅舅仍決定下手性侵得逞；同年再度發生1次性侵事件，舅舅見外甥女上廁所，不理對方阻擋仍強行進入廁所，從背後撫摸其胸部並硬上得逞。

但舅舅到案否認犯行辯稱。少女的母親則指，女兒原本是異性戀，後來轉為跟女生在一起，經她一問，才得知女兒被家人性侵，後來她打電話痛斥哥哥「你都已經對我做了，還要對我女兒做」等語，哥哥都沒有講任何一句話。

不過一審屏東地院判舅舅無罪。案經上訴，二審高雄高分院指，外甥女的妹妹出養給舅舅夫妻，外甥女受害後擔心妹妹也被染指，希望妹妹返回原生家庭；且舅舅曾坦承亂倫性侵他的姊妹（指少女母親），故認外甥女沒有必要誣陷舅舅。

二審考量舅舅為發洩一己性慾，對外甥女性騷擾、猥褻和性侵，嚴重戕害外甥女的身心健康與人格發展，故依成年人對少年乘機性交、強制性交、乘機猥褻等罪，對舅舅併判5年10月徒刑。最高法院駁回上訴確定。

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