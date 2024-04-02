小六女收驚控被性侵 友人喊冤「那是毛筆」劃符

何姓男子遭控替小六女收驚時趁機性侵，但法官認定罪證不足判無罪。示意圖。（資料照）

2024/04/02 14:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕少女小純（化名）指控，小六時被男友帶去友人家打麻將，遭何姓友人以「收驚」為由帶她進去房間，結果竟被性侵得逞，小純逃離房間向在場友人哭訴，但法官傳喚在場友人，友人們都說不記得這件事，何男也辯稱當時只有拿毛筆劃過她身體，沒有性侵小純，法官也認為小純的供詞可信度不高，判何男無罪。

判決指出，小純向學校老師控訴，自己在小六時被男友帶去85大樓的友人住處打麻將，何姓友人說當時看到她後面有跟不乾淨的東西，可以幫她收驚清理一下，小純信以為真，跟著何男進房間後，何男竟把她脫光後性侵得逞，她原本已忘了此事，但幾年後逛夜市時看到何男牽著女友，她才覺得不能放過他，於是向老師報告後，老師通報給社工報警。

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何男到案後喊冤，只坦承自己確實有幫小純施法收驚，但當時只有拿毛筆在她身上劃符，沒有對她性侵；高雄地院審理時，小純堅持說詞，還說自己被性侵後哭著逃離房間，當時她有向蘇姓男友及在場友人哭訴，男友也趕緊帶她離開現場。

法官傳喚多位在場友人作證，除了一位友人說自己曾經「聽聞」其他友人說過小純被性侵外，其餘在場友人都說不知道這件事，而蘇男則是多次傳喚、拘提都未出庭替小純作證，讓法官認為小純的供詞可信度不高，加上小純控何男性侵她後，竟又多次和何男連絡，兩人還以「父女」相稱，因此依照罪疑惟輕原則，判何男無罪，可上訴。

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