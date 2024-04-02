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作法除病毒？神棍帶女信徒上摩鐵沾水摸私處 檢起訴求重刑

張姓老翁自稱法師，誆稱女信徒身染病毒需作法處理，帶到汽車旅館強制猥褻摸胸等私密處；嘉義地檢署檢方偵結後依涉犯強制猥褻罪嫌將張翁起訴，並認為他犯行惡劣，建請法院從重量刑。（情境照）

張姓老翁自稱法師，誆稱女信徒身染病毒需作法處理，帶到汽車旅館強制猥褻摸胸等私密處；嘉義地檢署檢方偵結後依涉犯強制猥褻罪嫌將張翁起訴，並認為他犯行惡劣，建請法院從重量刑。（情境照）

2024/04/02 18:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣70多歲張姓老翁在溪口鄉開私人神壇、自稱法師，卻涉嫌假借神明旨意，稱女信徒身染病毒需作法處理，去年11月將女信徒帶到汽車旅館強制猥褻摸胸等私密處；女信徒事後告知友人此事，友人向警方報案，嘉義地檢署檢方偵結後依涉犯強制猥褻罪嫌將張翁起訴，並認為他犯行惡劣，建請法院從重量刑。

檢警調查，張翁對外宣稱有醫療、修行及加持等能力，去年11月初向一名女信徒稱她染上病毒，需要神佛加持，若不處理會更嚴重，讓女信徒內心惶恐；去年11月中，張翁將女信徒帶到嘉義市某汽車旅館，要求女信徒脫衣，張翁則用手沾水，稱要作法，撫摸女信徒胸部等私密處，女信徒後來拒絕，張翁稱仍在作法，持續長達10餘分鐘。

事後，張翁多次以網路社群軟體LINE告知女信徒「這是神明旨意，在對女信徒進行指示」，女信徒將此事告知友人，友人陪同向警方報案；張翁到案，坦承以手沾水撫摸女信徒的胸部私密處，辯稱是在幫忙作法。

檢方認為，張翁自稱法師，利用人性對宗教信仰、疾病未知的脆弱心理，對女信徒進行猥褻行為，犯行惡劣，造成女信徒心理強烈創傷，除依法起訴外，建請法院從重量刑。

嘉義地檢署。（資料照）

嘉義地檢署。（資料照）

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