瞎扯消業帳、驅趕冤親債主 「工程師」神棍硬上女友女兒判刑13年

自稱是「工程師」的45歲林姓男子，以神明附身要作法消業障，或「做滿7次才能驅趕身上冤親債主，必須很滿意享受才算圓滿」，硬上同居女友的女兒小詩7次。（情境照）

2024/03/08 14:27

〔記者王定傳／新北報導〕自稱是「工程師」的45歲林姓男子，以神明附身要幫同居女友的女兒小詩（化名）作法消業障，或「做滿7次才能驅趕身上冤親債主，必須很滿意享受才算圓滿」，逼小詩喝下含有不明藥劑的飲料後硬上得手7次；離譜的是，他還逼小詩與其母互相DIY或在女友面前硬上小詩，新北地院合議庭斥責林男泯滅人性，依以藥劑強制性交共7罪，判處林男13年徒刑，可上訴。

檢警調查，林男犯行最早可追溯至2020年2、3月間開始，他起先是自稱神明附身，要幫小詩作法消業障，在住處頂樓佛堂，命小詩喝下含有藥劑的不明牛樟芝飲料，趁她頭暈目眩、四肢發軟之際，指侵得逞。

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林男後來變本加厲，以「稱要做滿7次才能驅趕冤親債主，必須很滿意享受才算圓滿」，命小詩喝下飲料後，強脫小詩衣物硬上；更扯的是，林男還不顧小詩生理期迫使她裸體打坐、或強綁小詩雙手及矇住雙眼、迫使小詩以茶壺或桶子如廁，甚至要求她與母親自慰親吻及裸體畫符咒或在小詩母親面前性交，總計性侵得手7次。

小詩曾向其母抱怨：「他還說我要射在裡面」、「到底哪個神明會喜歡看現場版A片？」其母卻回說：「他已經結紮了」、「每個好兄弟的願望不一樣」等，小詩身心受創向親友訴苦決定報警處理。

審理時，林男辯稱：「我給小詩喝牛樟芝飲料，但不是藥劑，我沒強制也沒發生性行為，且小詩母親都在場」，小詩母親不僅未保護女兒還說「女兒沒反對、飲料我也有喝」。

合議庭綜合小詩、親友指證，加上林男事後曾向小詩道歉、偵審時所述前後不一等證據，判定林男有罪，並斥責林男居心險惡，泯滅人性，非常人可比，根本無視被害者人格及心靈感受，犯後沒有悔意，判刑13年。

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