渣男網上化女名、裝神棍 騙2女性交得逞被判刑

2019-08-11 12:38

〔記者溫于德／台北報導〕男子吳俊賢化名「林雨媗」結識A、B兩女，再向兩女佯稱可介紹「老師」改運或斬桃花，並假扮具有神明法力的老師成功詐得15萬元，且誘使A女性交得逞。宜蘭地院事後依5個詐欺罪判應執行1年4月，得易科罰金；強制性交罪判3年10月。吳雖不服，上訴高等法院，仍遭駁回。

原審判決指，2015年10月10月中旬，吳男在「beetalk 」化名「林雨媗」結識A、B兩女，得知A女身受感情困擾後，假裝認識命理老師，可協助改運並斬桃花，成功遊說A女與老師見面。

吳男隨後假扮老師與A女碰面，並收取改運費用3400元，再以「林雨媗」身分說服A女跟老師發生關係，並以老師身分對A女說：「若不趕快處理，會有血光之災」；深信不疑的A女，10月下旬就與吳性交。

A女事後得知受騙，狀告吳男，她說，吳持續透過「林雨媗」鼓吹改運，最後再以老師身分要求性交，起初她雖不願意，但吳說：「若不跟我發生關係，嚴重會住醫院」，她才灌了6罐啤酒，直到意識不清才屈就。

原審合議庭另查出，B女被依同樣手法詐騙11萬6千元，依5個詐欺罪判吳男應執行1年4月，得易科罰金；至於性侵部分，吳男雖辯稱與A女是男女朋友，但合議庭拒絕採信，認定A女因擔心受到血光之災，才違背性自主意願與吳性交，依強制性交罪判刑3年10。

然而，吳男告訴高院，當天他與A女上旅館前，A女曾說「約旅館燈光美、氣氛佳，應該有感覺，如果不夠再看A片助興」，且A女也自備情趣用品赴旅館使用，性行為結束後，A女還說「我有安心的感覺」，可見A女並不後悔發生性行為；另幫B女改運後，曾告知3日內不得有性行為，B女卻仍有性行為，再來怪他詐欺，自然不對。

高院審理後拒絕採信吳男辯詞，並斥責吳男化名鼓吹A、B兩女如何花錢請老師解決嬰靈、改運及斬桃花等等，再以老師身分與A女性交成功；原審論斷並無違誤，量刑也妥當，判決駁回，強制性交罪部分依法可上訴最高法院。

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