為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

少女到神壇問事 竟遭神棍佯稱掀衣「驅鬼」性侵

馬來西亞2名女子到神壇問事，疑似遭神棍性侵；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

馬來西亞2名女子到神壇問事，疑似遭神棍性侵；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2023/12/21 20:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞2名女子懷疑自己被「鬼壓床」，而到一間泰國神壇問事，卻被神棍以「驅鬼」為由加以施侵犯。隨後2人在家人的陪同下前往警局報案，但被指控的泰國師傅卻否認性侵，表示自己是被少女造謠。

《中國報》報導，2名受害者是朋友關係，她們感覺自己被「鬼壓床」，於是在日前結伴到新山某間住家式的泰國神壇問事，到了之後就被神棍叫到一間昏暗的房間「寫經文」，隨後2人便在意識不清的情況下遭性侵。

據受害者所述，神棍以「驅鬼」為由，開始對女子唸經做法，更要女子脫去衣物，在她們背後和雙肩寫經文，隨後神棍脫去她們的內衣褲，對2人的胸部及隱私部位進行侵犯。而在過程中，2人不斷質問對方這麼做的原因，對方卻聲稱他是在把髒東西「吸出來」。

2人事後給了神棍20令吉（約新台幣135元）後就迅速返家，回到家後又昏睡了好幾個小時，醒來後才如夢初醒，並到警局報案。但被指控的師傅否認性侵少女，更將神壇內部的監視器畫面交給警方，表示是2人在造謠。

但當地一名政治人物跳出揭發，去年該師傅就曾詐騙過一名婦女，金額高達16萬令吉（約新台幣107萬元），但師傅卻未遭到任何判決，目前整起案件仍在偵查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
板模工神壇「開筋骨」修行 朱砂毛筆沾女裸身性侵
2023/09/13 20:40

板模工神壇「開筋骨」修行 朱砂毛筆沾女裸身性侵
「淫魔教主」性侵7女信徒案恢復審判 「少龍」坐輪椅到庭
2023/07/26 12:53

「淫魔教主」性侵7女信徒案恢復審判 「少龍」坐輪椅到庭

美術館愛河畔首排 景觀宅稀缺更保值
開百萬「行動算命車」稱助改運 神棍性侵多女 重判22年
2023/03/29 05:30

開百萬「行動算命車」稱助改運 神棍性侵多女 重判22年
瞎扯嬰靈纏身 神棍百萬「行動算命車」上性侵多女判關22年
2023/03/28 17:38

瞎扯嬰靈纏身 神棍百萬「行動算命車」上性侵多女判關22年
男瞎掰「陰道內畫符」除嬰靈 硬上老婆女同事得逞
2022/06/30 11:01

男瞎掰「陰道內畫符」除嬰靈 硬上老婆女同事得逞
女脫光躺神桌下祈治母病 乩童乘機性侵判刑4年6月
2022/01/25 14:16

女脫光躺神桌下祈治母病 乩童乘機性侵判刑4年6月
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播