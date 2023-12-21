少女到神壇問事 竟遭神棍佯稱掀衣「驅鬼」性侵

馬來西亞2名女子到神壇問事，疑似遭神棍性侵；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2023/12/21 20:12

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞2名女子懷疑自己被「鬼壓床」，而到一間泰國神壇問事，卻被神棍以「驅鬼」為由加以施侵犯。隨後2人在家人的陪同下前往警局報案，但被指控的泰國師傅卻否認性侵，表示自己是被少女造謠。

據《中國報》報導，2名受害者是朋友關係，她們感覺自己被「鬼壓床」，於是在日前結伴到新山某間住家式的泰國神壇問事，到了之後就被神棍叫到一間昏暗的房間「寫經文」，隨後2人便在意識不清的情況下遭性侵。

據受害者所述，神棍以「驅鬼」為由，開始對女子唸經做法，更要女子脫去衣物，在她們背後和雙肩寫經文，隨後神棍脫去她們的內衣褲，對2人的胸部及隱私部位進行侵犯。而在過程中，2人不斷質問對方這麼做的原因，對方卻聲稱他是在把髒東西「吸出來」。

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2人事後給了神棍20令吉（約新台幣135元）後就迅速返家，回到家後又昏睡了好幾個小時，醒來後才如夢初醒，並到警局報案。但被指控的師傅否認性侵少女，更將神壇內部的監視器畫面交給警方，表示是2人在造謠。

但當地一名政治人物跳出揭發，去年該師傅就曾詐騙過一名婦女，金額高達16萬令吉（約新台幣107萬元），但師傅卻未遭到任何判決，目前整起案件仍在偵查中。

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