幫「開上八卦、下八卦」 全盲假濟公猥褻婦人

2019-05-31 13:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕57歲婦人想頂讓店面，得知新北市樹林區一間宮廟張姓堂主有意承接，兩人約好在宮廟簽約，未料張男酒後竟假藉濟公附身，要幫婦人「開上八卦（胸部）、下八卦（下體）」為由，撫摸婦人胸部、下體，婦人哭求法官「嚴辦這神棍、社會敗類」，把他抓去關，新北地院今依強制猥褻罪判張男徒刑1年8月，可上訴。

判決指出，張男除從事算命、改運等工作，因全盲亦從事按摩，並擔任台灣濟公盲人愛心會理事長，婦人因身體不佳，有意頂讓店面，經孫女牽線介紹認識有意租店面做按摩的張男，2011年4月21日，雙方約定到宮廟簽約繳錢，未料著濟公服的張男，卻支開其他人，獨留他跟婦人在佛堂，接著以要幫婦人「開上八卦、下八卦」為由，將手伸入婦人衣內撫摸胸部後，再伸手隔著外褲撫摸婦人下體，婦人哭著掙脫跑出宮廟，回家向老公泣訴提告。

審理時，張男辯稱，婦人因店面頂讓不成陷害他，是她要求濟公下來講，他全盲看不見，婦人說她的胸部很痛，拿他的手摸她的胸。但孫女與婦人老公均證稱，案發後婦人隨即哭著將此事告訴他們，對於事發經過與被害人證詞相符。

法官認為，張男於檢方偵訊時坦承犯行，審理時卻翻供，辯稱：「我忘了有這樣說過」，加上他2008年就曾佯裝神明附身，對至宮廟改運的女子表示：「乳頭借我舔一下」，對女子指侵，遭判刑3年4月確定，此次又再利用類似手法對婦人猥褻，因此從重量刑。

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