妻被老神棍性侵 他罵「賤女人」揭瘡疤灑鹽判賠50萬

2019-05-29 12:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市女子小芳於10年前嫁給男子阿強，迷信宗教的小芳，卻被80歲的宮廟老神棍性侵害，當時媒體曾大幅報導，不料，阿強沒有憐惜包容小芳的痛楚，還辱罵小芳是「賤女人」，更惡劣的是，他還向親屬張揚自己的老婆，被老神棍性侵騙色，飽受折磨的小芳，為此罹患精神疾病，向阿強索賠200萬元，台中地院認定阿強的行為，侵害小芳的人格，判決應賠償50萬元，可上訴二審。

判決書指出，小芳（皆化名）的成長很艱辛，童年承受家暴，年少時目睹母親自殺身亡，她與阿強在2009年結婚，育有一對子女，2015年8月離婚，在2013年間，小芳求助於中市一間宮廟的老住持（案發時80歲），這位老神棍瞎掰嬰靈與陰毒業障纏身，必須接受神力治療，將小芳性侵得逞，當時媒體曾報導此案，但沒有揭露任何可辨識被害人身分的資訊。

這起性侵害案是小芳心中之痛，小芳指控說，阿強沒有包容，不但劈腿與女人搞外遇，離婚前拿行李箱丟擲小芳，小芳聲請保護令獲准，雙方於性侵害案發後的翌年（2015年）8月協議離婚，阿強卻不放過小芳，同年9月6、7日傳訊息辱罵「賤女人」、「X」，更糟糕的是，阿強還大肆宣揚小芳被神棍性侵害一事，把此事傳給小芳的姊夫，又在自己臉書帳號分享「我老婆被密宗神棍騙財騙色，該如何釋懷？」的文章，影射小芳被神棍性侵，小芳從2015年2月起，陸續出現恐慌等症狀，之後診斷為罹患憂鬱症與創傷後壓力症候群，進而提起民事訴訟，向阿強索賠200萬元。

阿強對上述指控全盤否認，他沒有拿行李箱丟擲小芳，也沒有傳「賤女人」、「X」，小芳也沒有舉證，證實他跟其他女人交往，至於小芳被老神棍性侵害，媒體曾經報導，這是公開的資訊，小芳的姊夫當然會知情，他也沒有把報導內容傳給姊夫看。

台中地院認為，阿強辱罵「賤女人」，法院已判拘役30日確定，至於小芳罹患精神疾症，其病歷顯示，跟性侵害有關連，小芳常做惡夢，幻想自己拿刀刺殺神棍，神棍卻刺不死，阿強卻散佈小芳被性侵一事，已對小芳身心造成損害。

台中地院認為，小芳求償200萬元太高，阿強辱罵「賤女人」等，應賠償5萬元，散佈被老神棍性侵一事，應賠償45萬元，共賠償50萬元適當，可上訴二審。

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