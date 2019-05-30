「阿伯！讓我出去」母聞聲衝進房 控房東弟猥褻5歲女

2019-05-30 22:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名婦人帶著5歲女兒租屋，結果房東的弟弟林姓男子被母女控訴涉嫌猥褻女童下體，但苗栗地檢署檢察官偵查後，認為僅有母女片面指控，女童也無驗傷證明，且無其他積極證據足認林男對女童強制猥褻，罪嫌不足、不起訴。

婦人指控，她去年7月中旬早上到林男房間抽菸，女兒也跟著去；她一時內急去上廁所，要返回林男房間時，在房門外聽到女兒叫「阿伯！阿伯！讓我出去」，她開門一看，發現女兒躺在床上，雙腿彎屈拱起，林男則一手抽菸、一手伸出食指，她隨即把女兒抱離。

婦人說，當晚她問女兒為什麼大叫，女兒跟她說，「因為阿伯關門，我想出去」，不料，女兒進一步又說，「阿伯用手指摸我下面」，她當下檢查發現，女兒下體沒有流血但泛紅，不確定女兒所言是否屬實，也認為告上法院很麻煩，所以沒有進一步動作。

而女童是縣府社會處兒保關懷對象，定期由社工追蹤，母女數天後接受訪談時，才向社工吐露這件事。社工聽聞，趕緊通報警方介入調查。但林男否認猥褻女童，聲稱當時是要幫女童穿衣服。

不過，女童於檢察官偵查時說，阿伯有給她2000元，她把錢給房東了；但女童母親卻說，若房東有收到女兒給的2000元，應該會跟她說，但房東沒有。

檢察官認為，母女證述互有矛盾，且僅有母女片面指控，加上女童也無驗傷證明，且無其他積極證據足認林男對女童強制猥褻，基於刑法明文無證據不得認定犯罪事實，認為林男罪嫌不足，不起訴。

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