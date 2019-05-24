奶茶下藥對女兵襲胸摸下體 前軍醫官慘了

2019-05-24 12:24

〔記者張文川／台北報導〕空軍第一聯隊前醫官劉峰成，前年12月請一位女兵喝奶茶，卻趁機摻入FM2毒品，待她藥效發作，再以緩解不適為由扶上病床，強脫褲子襲胸和下體，最終因女兵不斷反抗而未性侵得逞；台南地院一審依加重強制性交未遂罪，將他判刑5年10月，二審改從重依以欺瞞方法使人施用三級毒品罪，改判4年6月；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，劉男2017年12月，先在網路上購買管制安眠藥「FM2」與安眠藥「使蒂諾斯」，12月23日將摻有藥物的奶茶給女兵喝，女兵藥效發作後全身無力，劉男將她攙扶至病床上休息，並替她「按摩」一路按到鼠蹊部，女兵查覺不對勁而連忙制止，劉男竟斗膽強脫她褲子撫摸下體，又用力搓揉她胸部，她極力抵抗，劉男終罷手。

女兵脫困後，打電話向同為軍人的男友哭訴，男友隨即向上級通報，陪女友驗尿報案。劉男到案坦承「當時起了壞念頭」在奶茶中下安眠藥，並撫摸女兵的陰部、胸部，但辯稱不知道藥物中有FM2，沒有性侵犯意，「只想撫摸而已」。

但檢、憲查出，劉男奉命返回台南基地接受調查後，曾用LINE指示馬公基地值班兵到他寢室，取威而鋼2顆、保險套6個、玻璃瓶裝白色混濁液體1瓶和2包藥丸，都丟進馬桶內沖掉。但值班兵將藥物交給醫官辨識，檢驗後發現是FM2藥丸1顆半、使蒂諾斯藥丸5顆。

南院一審認定，劉男擔任醫官2年半，不可能不知道摻入藥物中有三級毒品管制藥品FM2成分；劉辯稱有睡眠障礙，才網購FM2和使蒂諾斯使用，但法官認定他應有辦法從正常管道取得，沒有必要以非法管道購買，不採信辯詞，認定他劉男計畫性侵，罪證明確且犯後沒有悔意，判刑5年10月。

二審台南高分院改為認定劉男並非性侵，而是猥褻罪，觸犯毒品危害防制條例「以欺瞞方法使人施用三級毒品罪」、陸海空軍刑法與刑法「以藥劑強制猥褻罪」，從重依毒品罪和軍刑法論罪，考量他惡性重大，至今未和解賠償，現已退伍從事補習班行政工作，改判4年半，沒收查扣藥劑。最高法院今駁回上訴確定。

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