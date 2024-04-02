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屏縣議員蘇資婷騎大重機閃酒駕車車禍骨折 畫面曝光

屏東縣議員蘇資婷（前排中）今天凌晨車禍骨折送醫治療。蘇資婷擁有大型重機駕照，圖為去年與車友慰問屏東縣私立基督教伯大尼之家。（資料照，記者葉永騫攝）

屏東縣議員蘇資婷（前排中）今天凌晨車禍骨折送醫治療。蘇資婷擁有大型重機駕照，圖為去年與車友慰問屏東縣私立基督教伯大尼之家。（資料照，記者葉永騫攝）

2024/04/02 20:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨籍屏東縣議員蘇資婷今天凌晨2時許騎乘大型重機車行經台1線潮州路段欲往北，卻因路口1輛汽車竄出，蘇資婷閃避不及發生車禍，因此骨折受傷，經送醫後，現於屏東基督教醫院住院觀察，而該輛汽車駕駛胡男酒測值達0.69MG/L，明顯酒駕，警方依公共危險罪嫌移送。

屏東警方近期正在加強交通大執法，未料仍有人不信邪在凌晨酒駕上路，警方於今天凌晨2時16分獲報，指在潮州鎮光復路1段（台1線）與屏72線路口發生交通事故，立刻派員到場。

警方調查，事發前蘇資婷與岑姓男友人分騎兩輛紅牌重機，並沿台1線往北行駛，前方岑姓友人先閃避屏72縣道往西行駛的自小客車，後方的蘇資婷也要閃避卻來不及，先擦撞岑男重機車再撞擊胡男休旅車，導致蘇資婷肋骨骨折。

警方指出，該路口有紅綠燈，案發時轉為閃燈號誌，屏72線的車輛應理讓台1線主幹道車輛，目前全案詳細肇事原因仍待釐清調查，而本案岑男及胡男並未受傷，而蘇女及岑男的酒測值皆為0，但胡男酒測值達0.69MG/L，超過標準值，依公共危險罪移送地檢署偵辦。警呼籲駕駛人切勿酒後駕車，本分局將持續嚴格執法取締相關違規，以維護用路人安全。

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