自由日日shoot》AB槍同編號? 軍方稱步槍仍在部隊

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2023/03/23 05:30

〔記者吳書緯、周敏鴻、闕敬倫／綜合報導〕我國採行徵兵制，無論是過去的義務役或現在的軍事訓練役，在新兵訓練進出軍械室取槍時，都可看見牆壁上白底紅字寫著「盜賣軍械彈藥最重可判處死刑」的警語，但近期國軍械彈問題頻傳，顯見嚴刑峻法的標語下，仍有改進的空間。

桃園警方昨日查獲地下兵工廠，嫌犯持有一把「中華民國造」及序號「422064」的T65K2步槍，但據軍方人士表示，該把步槍上的序號經清查為陸軍步兵二五七旅所有，但經過二五七旅清查後，發現同把編號的步槍仍在槍架上，換言之警方查扣的步槍應為模型槍。

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到底誰是真槍 待釐清

不過，檢警初判這把T65K2步槍極可能是國軍產製，因日前發生海軍龍泉新訓中心點45手槍被掉包為模型槍，所以，這把被查獲的T65K2步槍到底是國造制式或模型槍？真相尚待釐清。

至於海軍陸戰隊日前接連遺失點四五手槍以及兩件T91步槍的槍機。軍方人士當時即研判，點45手槍因為是屬於後備部隊的動員裝備，遺失應屬「一本爛帳」，恐怕無法得知最後的真正原因，而T91步槍的槍機，理論上都應裝在步槍內，兩件槍機遺失比較像「挾怨報復」。

對此，邱國正先前在立法院表示，這兩案的發生「怎麼會有膽大無知、莫名其妙的幹部」，並放話「我會辦很多人，這個辦，絕對讓他掉腦袋！」

隔天，海軍陸戰隊隨即指出，兩件槍機已在「營內」尋獲，並主動將證物移送司法併案查辦；但點四五手槍仍然下落不明。

針對海軍陸戰隊接連發生軍械遺失，海軍對械彈管理的精進作為；海軍司令梅家樹上將提出的工作指導即指出，各級幹部應逐級負起執行與督管職責，依規定嚴格執行清點與存管，並落實裝備序號與零附件清查，確認帳籍相符，避免產生安全罅隙。

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