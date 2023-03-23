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    自由日日shoot》能炸毀坦克的穿甲彈也外流

    警方查獲羅姓男子持有飛彈砲空殼一顆。（讀者提供）

    警方查獲羅姓男子持有飛彈砲空殼一顆。（讀者提供）

    2023/03/23 05:30

    國軍迫切危機 清點械彈應落實

    〔記者周敏鴻、吳書緯／綜合報導〕近期國軍械彈管理頻出包，警方昨天在羅姓男子位於桃園市龜山區的地下兵工廠查獲大批國軍產製械彈，包括T65K2步槍一把、步槍彈三箱、手槍彈、45手槍零頭彈一箱、穿甲彈兩發、煙霧彈一顆、飛彈砲空殼一顆、訓練式手榴彈、擋彈板，步槍及手槍數目待清查，據了解，數量不少；檢警強調，羅男如何得到這批械彈、是否還有其他國軍產製的械彈流出？將是後續追查重點。

    國防部指出，將依警方提供查獲槍械、彈藥之種類，以及序號與批號等資料，詳細鑑識比對。若屬國造械、彈，則進一步清查生產年份、解繳單位，以及耗用或庫儲情形，以清查流向。

    國軍近日先發生海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心的一把點45手槍被換成模型槍，又在海軍陸戰隊九九旅械彈檢查時，再發現短少T91步槍的槍機，國防部長邱國正為此於十五日在立法院外交國防委員會接受立委質詢之際，直罵「怎麼會有這麼膽大、無知、莫名其妙的幹部」、「會辦很多人，掉腦袋沒有話講」。

    軍、警合組專案小組

    豈料警政署保二總隊追查羅男涉嫌改造槍械與子彈，昨天收網逮人時，起出的大批械彈，竟發現國軍產製而流出的械彈，甚至包括國造T65K2步槍一把；桃園地檢署指出，警方向桃檢陳報羅男涉犯槍砲案件後，桃檢就指派檢察官指揮偵辦，逮回羅男後，將調查被告犯行，查明扣案物的殺傷力與來源，儘速釐清案情。警方指出，已與國防部編成專案小組進行調查。

    警方查獲羅姓男子持有大批國軍產製械彈。（讀者提供）

    警方查獲羅姓男子持有大批國軍產製械彈。（讀者提供）

    警方查獲羅姓男子持有大批國軍產製械彈。（讀者提供）

    警方查獲羅姓男子持有大批國軍產製械彈。（讀者提供）

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