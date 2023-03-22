桃檢菜鳥在論壇性暗示諷長官夜電打擾…高檢當事人︰發文輕蔑 有辱身分

桃檢郭姓檢察官在檢察官論壇發文，暗諷長官夜電打擾。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕一名署名「逃花源撿骨」的男檢察官日前在法務部內網「檢察官論壇」發文，稱一個浪漫的夜晚他正在「探索生命奧秘」，手機卻傳來高檢署某檢察官來電，還好對方沒有覬覦他的肉體而「男上加男」，文中還提到「hentai（變態）」、「汁液型男」等語，公然「嗆堵」並以性暗示揶揄，還附圖意指「下班時間不要打擾我」引發檢察界議論紛紛。

據悉，發文者應為桃園地檢署郭姓檢察官，分發不到兩年；而被指涉者為高檢署檢察官趙燕利，卅九期的趙燕利去年從桃檢襄閱主任升高檢，趙三天後在論壇具名回文，批評對方輕蔑，有辱檢察官身分。

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檢察官論壇十七日出現題為「逃花源裡看不見的手──請高檢長官管住自己不安分的小手手」文章，遣詞用字隱藏性語言，還有揶揄男同志的諧音成語，作者指某位從桃檢高升到高檢署的長官，撤銷發回他的承辦案件，要求以雙掛號傳喚家屬，但告知方式有問題，「夜晚正在探索生命奧秘，忽有擾人鈴聲響起，一看是該長官連撥兩通LINE電話」，他不想接，長官留言要他回電。

他諷道，長官的行為好像跟蹤騷擾案件的套路，還好沒有覬覦他的肉體而「男上加男」，否則他就要報案了；該長官在桃檢也曾兩度於晚上十點來電，文中寫「長官，你不睡覺，但我要睡覺啊」；強調該長官下班時間打電話都不是急事，他還為此把手機改為睡眠模式，高檢與桃檢是不同機關，沒有私交或急事，就應以公務電話聯絡，『「汁液型男」（註：諷該高檢知易行難），等待是一種大智慧』。

趙燕利具名回應︰人身攻擊 深表遺憾

趙燕利廿日具名回應，對於對方在公開論壇的影射語法、輕蔑用語不以為然，不僅侮辱他，也侮辱自己的檢察官身分，已是人身攻擊，他深表遺憾。他到高檢服務半年，覺得在做出決定前若能先溝通，或可避免誤會，爾後他會注意聯絡時機。

趙指出，該檢察官辦案對家屬的程序保障未周延，基於同事情誼，發回前想向對方解釋不是在找麻煩，便在傍晚六、七時兩度致電，當時以為對方還在加班，沒想到已在探索人生奧秘；在桃檢時兩度夜電，是因他時任襄閱，對方剛分發不久，冒昧打擾一定是為了公事，若因此打擾休息請見諒。

桃檢︰溝通認知有誤解 檢界︰露骨批上司罕見

桃檢表示，檢察官下班時間因公電聯的情況不少，二檢應是對溝通的認知有差異而誤解，對於個人發言用語則不予評論；檢界人士指出，一審不滿二審發回的事情時有所聞，但在公共論壇以如此露骨文字批評同仁上司，甚為罕見。

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