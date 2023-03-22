檢察官上班免打卡 全天候待命是常態

桃檢郭姓檢察官在檢察官論壇發文還附圖，暗諷長官夜電打擾。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地檢署一名檢察官疑不滿高檢署晚上下班時打電話給他，憤而在檢察官論壇發文批評對方。檢察官雖是公務員，但工作性質特殊，受憲法、法官法保障，只有在法無明定時，才會透過公務員服務法補充，無須打卡上下班，但全天候待命是常見的事，並沒有「離線權」；曾任檢察官的伯衡法律事務所所長翁偉倫表示，檢察官下班後如接到公務電話，可事後申請簽准加班。

下班接到公務電話可申請加班

部分歐盟國家在法令中導入「離線權」概念，即員工下班後，有權拒絕任何與工作相關的聯繫，雇主不得藉此給予不利對待。我國對於此權利尚無統一看法，但勞動部於二○一四年函釋中寫明「雇主於工作時間以外，以通訊軟體、電話等要求勞工工作，仍應認屬工作時間」，勞工可自行填載工作時間，送交雇主補登時數，領取工資。

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公務員屬國家聘任的官僚人員，公務員服務法比勞基法提供更高幅度的保障，每日辦公時數八小時，每週四十小時，任職滿十五年有特休卅日；檢察官則因工作性質特殊，還獲得無須打卡的優惠，甚至可在家上班，惟案量源源不絕，在責任制之下，實務上多數檢察官都是超時工作，且每月加班上限為廿小時、至多一萬元，超過了就當做捐給國家。

檢察官負責偵查、追訴犯罪，工作量隨著案件進度而不同，案情隨時在變化，機動待命情況是常態，有時睡到一半得接警方電話，有時執行專案不眠不休，有時還要跟主任回報進度，翁偉倫直言，須有熱忱才做得下去。

翁偉倫表示，偵查檢察官工作猶如便利商店，除書類結案的時間壓力，辦案時常須廿四小時待命，下班時間接到警察或長官等公務來電，是常見的事，惟檢察官若不想接聽，從法律的角度而論，確實站得住腳；翁強調，檢察官下班後若因公事接聽電話討論公務，應可事後申請加班，以保障工作權益。

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