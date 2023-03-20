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    陸空搶救不及 墜谷老翁不治

    73歲老翁獨攀郡大山失足墜谷身亡，南投縣消防局派員以繩索下切搜救，漏夜將遺體背負下山。（記者劉濱銓翻攝）

    73歲老翁獨攀郡大山失足墜谷身亡，南投縣消防局派員以繩索下切搜救，漏夜將遺體背負下山。（記者劉濱銓翻攝）

    2023/03/20 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕新北市七十三歲孫姓男子，十八日到南投信義鄉獨攀郡大山，下山經過郡大山北峰，失足墜落八十公尺深峭壁，導致頭部撕裂傷，身上多處骨折，南投縣消防局獲報展開陸空搶救，前晚九點多地面搜救人員下切接觸時，孫男已死亡，漏夜將遺體拉上步道，接力背負下山，昨凌晨返回林道檢查哨，交由檢警相驗。

    南投縣消防局表示，前天下午一點多獲報山難，指出孫男完成郡大山獨攀後，下山經過郡大山北峰不久，在距離北峰頂約一‧六公里處，不慎滑落八十公尺深，坡度達八十度幾乎垂直的峭壁山谷，當時走在孫前面的登山隊，有人聽到後方的孫男大喊一聲「哇」後滑落山谷，附近也有其他山友目睹孫男失足。

    山友見狀下切察看，僅能到達五十公尺深的陡坡，並且在孫男沿途墜落的痕跡發現背包、血跡，惟對著墜谷的孫男喊叫卻未獲回應，便通報求援，轄區消防隊立即派出十二人上山救援。

    事發不久，一名竹山消防訓練中心的山搜教官經過，獲悉山難下切山谷並接觸到孫男，當時發現其頭部撕裂傷，髖骨、腳踝骨折，以及左肩挫傷，雖傷勢嚴重，但尚有意識，便通報消防局並建請直升機吊掛。

    下午直升機到場馳援，但礙於墜落處山勢陡峭，直升機二度吊掛失敗，晚間九點多搜救人員接觸時已經明顯死亡，但仍漏夜架繩索、長背板將遺體拉回步道，再由山搜的義消摸黑背負三個半小時下山，昨凌晨三點半返抵前往郡大林道入口的豐丘檢查哨，將遺體交付家屬與警方，進行後續相驗。

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