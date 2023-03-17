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    國中生口角 父撂40人群毆7人

    陳父一方有人具竹聯幫信堂背景，桃園檢警將朝組織幫派檢肅方向偵辦。（資料照）

    陳父一方有人具竹聯幫信堂背景，桃園檢警將朝組織幫派檢肅方向偵辦。（資料照）

    2023/03/17 05:30

    助陣的有竹聯幫信堂背景 朝檢肅組織幫派偵辦

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市某國中陳姓、洪姓學生本月三日在校內發生碰撞，後續在LINE群組互相留言辱罵，卅四歲的陳生父親獲悉，邀洪生等人五日於校外談判，雙方一言不合，陳父吆喝同行約四十名友人徒手毆打洪生等人，造成腦震盪、身體擦傷、眼角挫傷等，被害人九日報警，警方依傷害、恐嚇、妨害自由等罪嫌，將陳父等人函送桃園地檢署，且因陳父一方有人具竹聯幫信堂背景，全案朝組織幫派檢肅方向偵辦。

    六名學生腦震盪

    據悉，這起鬥毆案件起因桃園市某國中一年級陳生，與不同班的洪生，三日下午三點多在學校走廊上發生碰撞，事後，洪姓等六名學生與陳生在通訊群組互以言語辱罵、爭執不下，還互嗆雙方家長均有黑道幫派背景，陳生怒而向父親告狀，陳父透過LINE群組約洪姓等六生談判。

    本報讀者投訴指出，洪生等六人由其中翁姓學生家長帶領，七人於五日下午兩點半赴約，另五生家長不知情，豈料，陳父當天帶了約四十名自稱黑幫的人士前往，並教唆手下帶刀，朝洪生等七人叫囂、恐嚇，還出手圍毆他們，造成六生均有腦震盪、全身性鈍傷、挫傷、眼角挫傷等勢傷。

    警方表示，九日接獲被害人報案，立即啟動校安通報機制，陸續通知涉案人士到案，迄昨到案十人，偵訊後依傷害、恐嚇及妨害自由等罪嫌函送桃檢偵辦；警方查知雙方家長均無黑幫背景，但陳父夥同的友人當中，有人有竹聯幫信堂成員註記，檢警已啟動掃蕩作為。

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