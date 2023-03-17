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    首頁　>　社會

    輕航機重降落墜毀 教練和日籍高中生成焦屍

    「順風飛行俱樂部」的輕航機，昨墜毀在彰化縣溪州鄉的濁水溪河床，消防隊獲報趕往救援。（民眾提供）

    「順風飛行俱樂部」的輕航機，昨墜毀在彰化縣溪州鄉的濁水溪河床，消防隊獲報趕往救援。（民眾提供）

    2023/03/17 05:30

    墜毀在濁水溪河床

    〔記者顏宏駿、丁奕／綜合報導〕前空軍飛官饒自強於彰化縣成立的「順風飛行俱樂部」昨天傳出墜機意外，由教練林國裕駕駛、載日籍乘客本田英希的雙座輕航機，墜毀在彰化縣溪州鄉的濁水溪河床後起火燃燒，消防隊獲報趕到時，兩人被燒成焦屍，而這也是該俱樂部首次發生的飛行意外。

    天氣晴朗且無強風

    運輸安全調查委員會執行長林沛達指出，昨日一接獲通知就已立案調查，並派遣兩位調查員了解現場撞擊及機體燃燒狀況，今日早上十點前會有更多人員，包含空拍人員也將抵達現場，進一步收集資料，運安會將依資料分析事故原因；民航局官員也表示，已派人前往現場配合運安會調查。

    18歲 來台體驗飛行

    出事的輕航機號稱是世界速度最快的超輕型飛機「鯊魚機」，這起意外發生在昨天下午三時廿分，當時天氣晴朗且無強風，因此順風飛行俱樂部的「鯊魚機」載客體驗飛行照常舉辦，來自日本的高中生本田英希（十八歲）經過教練林國裕（五十四歲）的說明後搭上飛機，經過約一小時的飛行，準備降落跑道時卻墜機。目擊者說，他當時坐在濁水溪堤防看飛機起降，發現這架輕航機準備降落著地，卻未成功，飛機距離地面約十多公尺時機頭拉高，往上再飛約百公尺便往下俯衝，從原欲降落處到墜機處相距約一千公尺，墜落的地點就在濁水溪河床，距離飛行中心僅三百公尺。

    媽和阿姨目擊墜落

    彰化縣消防局動員前往搶救，但抵達現場時發現，地面經過燃燒，兩名死者已經燒成焦屍。

    據了解，死者本田英希跟母親、阿姨從日本來台灣旅遊，為了體驗飛行，還特別到順風飛行俱樂部，而意外發生時，他的母親和阿姨就在地面的飛行接待中心，眼睜睜看著飛機墜落地面。

    教練林國裕 退役飛官

    另名死者為教練林國裕，林為空軍上校退役，去年四月才加入「順風俱樂部」，生涯總飛行時間超過一九三六小時，曾是F-16戰機分隊長、T-38機、F-5戰機飛行官、IDF戰機作戰官（後座），飛行資歷十分豐富。

    生涯飛行近兩千小時

    「順風飛行俱樂部」去年由饒自強成立，也是彰化縣首間合法的飛行場，針對這起意外發生原因，順風俱樂部昨天拒絕說明，同時封鎖現場，拒絕採訪，饒自強手機也不回電、不回訊息。

    出事的飛行教練林國裕。（取自「順風飛行俱樂部」臉書）

    出事的飛行教練林國裕。（取自「順風飛行俱樂部」臉書）

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