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    彰化首間合法飛行場 因「打龜號」成名

    饒志強用鯊魚機再圓飛行夢。（取自「順風飛行俱樂部」臉書）

    饒志強用鯊魚機再圓飛行夢。（取自「順風飛行俱樂部」臉書）

    2023/03/17 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於彰化縣的「順風飛行俱樂部」昨天傳出墜機意外，造成二人死亡；「順風飛行俱樂部」是空軍F-16退役飛官饒自強所創立，饒退役後曾轉任民航機師，後來靠著醫美致富，為了再圓自己飛行夢想，在彰化溪州打造「順風飛行俱樂部」；該俱樂部是彰化縣第一家合法成立的飛行機構，由教練帶領遊客翱翔天際，體驗飛行樂趣，沒想到成立不到一年即發生飛安意外，饒自強痛失自己飛行好同伴，飛行夢想也恐折翼。

    「順風飛行俱樂部」首度躍上檯面是靠著前年的一場比賽，當時台灣賽車教父廖志賢「廖老大」的「打龜號」與中國HG杰爺的AUDI TT RS對決，因廖老大需要長跑道進行調校，找上該飛行俱樂部的飛機跑道，「順風飛行俱樂部」也因此出名，引來各方側目。

    地方評價飛行場 兩極化

    饒自強帶著飛行夢扎根彰化濁水溪畔，承租濁水溪河床打造合法飛行場，彰化縣府也表示，希望靠著饒自強打造彰化縣的「飛行觀光業」。

    順風飛行俱樂部擁有四架鯊魚機及五名教官，昨天發生意外後，地方反應不一。

    一名葉姓縣民表示，該俱樂部每天飛機飛過的引擎聲相當吵，希望不要繼續經營，而這次還好飛機墜落在濁水溪畔，萬一墜落在住宅區恐造成更大死傷，核准其飛行的官員難辭其咎；另名陳姓縣民說，當地吸引了許多飛行愛好者來堤防觀看飛機起降，如果被禁飛，就少了一個看「飛機起降」的好地方。

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