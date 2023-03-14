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    「看不見的拍賣標的」東部首拍泰達幣 2萬6千顆

    行政執行署花蓮分署預計四月拍賣泰達幣，存放在冷錢包的加密USB隨身硬碟。（行政執行署花蓮分署提供）

    行政執行署花蓮分署預計四月拍賣泰達幣，存放在冷錢包的加密USB隨身硬碟。（行政執行署花蓮分署提供）

    2023/03/14 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕法務部行政執行署花蓮分署四月將舉行聯合拍賣，這次競標物中有東部首次出現的虛擬貨幣「泰達幣」（USDT）二萬六一五○顆，泰達幣存放在俗稱「冷錢包」的加密USB隨身硬碟內，得標者將從加密USB硬碟解密轉入得標者電腦中完成交易。

    泰達幣存冷錢包加密USB隨身硬碟

    執行署花蓮分署指出，花蓮地檢署偵辦周姓被告涉犯洗錢防制法等案件，查扣犯罪所得泰達幣（USDT）二萬六一五○顆，日前囑託花蓮分署變價拍賣，這件「看不見的拍賣標的」，預計今年四月首度出現在拍賣會場上。

    預計4月首度出現在拍賣會場上

    檢警指出，目前投資詐騙躍升為國內受害金額第二名，其中包含許多虛擬貨幣的詐欺案件，詐騙集團透過各種網路社群交友軟體尋覓被害人，與民眾取得熟識後，便開始介紹各種投資方案，其中要求被害人購買泰達幣（USDT）等虛擬貨幣，再把虛擬貨幣轉入詐騙平台內，藉以洗錢及隱匿犯罪所得。

    泰達幣是加密貨幣的一種，英文全名為Tether，和比特幣的主要不同點是，它的幣值是和美元掛鉤，也就是當一美元可以兌換卅元新台幣時，一枚泰達幣也擁有可兌換卅元新台幣的價值，在虛擬貨幣市場上屬於「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格容易暴漲暴跌有很大不同，也因其價值穩定的特性，在全球市場上相當普及，備受幣圈的喜愛，二萬六一五○顆泰達幣以昨天價格換算約台幣八十一萬元。

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