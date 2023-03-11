Telegram加密對話 第三者無法攔截 詐團盜帳號 去年騙逾3千萬

基隆市前議長宋瑋莉的Telegram也被盜用，她特別透過臉書呼籲親朋好友，不要上當受騙。（取自臉書）

2023/03/11 05:30

〔記者吳昇儒、邱俊福／台北報導〕通訊軟體Telegram（簡稱TG）標榜具有強大的通訊安全特性，採用加密對話，除了無法讓第三者攔截，更能在一段時間後自動銷毀，受注重隱私的群眾喜愛，下載用戶也越來越多。但詐騙集團也盯上該軟體用戶，開始盜取帳號，據刑事局統計，光是去年就發生七十七起利用TG進行的詐騙案件，被害金額高達三千三百多萬元。

TG隱密性強大 詐團有機可乘

TG帳號被盜案件時有所聞，其中不乏政治人物、媒體從業人員都受害，而這些人的手機通訊錄內皆有大量聯絡人名單，若依TG最初的啟用設定模式，盜得帳號後，就能輕易搜索到其他聯絡人的號碼，再騙取認證碼，就能夠登入他人帳號，被害人就成了詐騙集團的口袋名單，詐團以其他裝置登入，再用話術逐一施以詐騙。

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上月中旬基隆市前議長宋瑋莉的TG也遭冒名盜用，經其好友提醒後，她才趕緊刪除TG帳號，在親朋好友圈呼籲千萬要小心。

台中一名科技業男子，去年使用TG時，突然收到好友來訊要商借兩萬元應急，他匯款後，對方又要求再轉六萬元，他驚覺有異，撥打好友電話查證，才知受騙。刑事局統計，去年透過TG進行詐騙得手案件高達七十七件，總金額高達三三七二萬餘元。

基隆市警刑警大隊副大隊長沈瑞坤指出，TG雖具有強大的隱密性，但其設計讓詐騙集團有機可乘，若發現久未聯繫的朋友「突然」透過TG聯絡且要求截圖交付，千萬不要上當，更別依照對方指示支付任何款項。

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