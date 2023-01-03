憲兵維護軍紀竟營區開賭 立委籲嚴懲

有憲兵退伍役男公然在社群平台張貼營區內賭博照片。（爆料者提供）

2023/01/03 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵指揮部憲訓中心已退伍的軍事訓練役男，近日於社群平台IG發表貼文，疑揭露其於營區內賭博、合照等情事，憲兵已將全案移送法辦，並連坐懲處相關幹部。由於憲兵肩負國軍維繫軍紀的任務，朝野立委昨均表示，國軍務必嚴懲、嚴辦相關案件，並明快處理，才能杜絕類似案件再發生。

憲兵指揮部表示，涉案人員皆已依營區內賭博罪函送司法單位依法究辦。而根據陸海空軍刑法第七十五條規範，軍人在營區、艦艇或其他軍事處所、建築物賭博財物者，處六月以下徒刑、拘役或科或併科五萬元以下罰金。但以供人暫時娛樂之物為賭者不在此限。若長官包庇或聚賭，處五年以下徒刑。

請繼續往下閱讀...

此案是否涉及金錢賭博等情節，尚待檢警釐清，但對於司職軍紀的憲兵犯紀，網友對此罵聲一片，批評涉事者「抓紀律的兵種還幹這種蠢事」、「不打勤不打懶，專打不長眼的標準案例」、「傻眼，這樣還不夠嚴重嗎？本來就該全部法辦，不然就毫無軍紀可言」。

民眾黨立委邱臣遠昨直指，國防改革不僅止於義務役期延長，而是應整頓軍紀、提升國軍榮譽感與整體形象，這些都是當務之急。國軍不只應改進爭議屢傳的形象，也務必嚴懲、嚴辦這個案件，釐清相關責任，避免類似案件再生。

民進黨立委趙天麟則表示，不管是賭博還是毒品等案件，都屬於嚴重軍紀事件，也是國軍三令五申要嚴防之事，若官兵涉及賭博，都應移送法辦。雖然國軍體系龐大，很難確保軍紀事件不會發生，但國軍務必明快決斷，對於犯罪行為「零容忍」。而從目前資訊可見，此事的懲處層級不低，他支持軍方嚴格查辦的作法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法