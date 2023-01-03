營區寢室竟可攝影 軍方坦承有人違規

有憲兵退伍役男公然在社群平台張貼營區內賭博照片。（爆料者提供）

2023/01/03 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵指揮部憲訓中心退役軍事訓練役男疑於營區內賭博，並與同袍合影上傳網路，由於軍人在營區使用智慧型手機有管制，並限制拍照、打卡、藍芽傳輸與熱點分享功能，外界質疑，這名役男為何還能對外傳送照片。軍方表示，該名役男有違國軍官兵營內使用手機規範之嫌，將釐清始末並加強查察。

因應智慧型手機普及國軍落實營區保密工作，因此要求志願役、義務役官兵攜帶手機入營區時，皆需裝設「MDM」APP，藉此限制官兵於營區內拍照、打卡、藍芽傳輸與熱點分享功能。官兵進入營區時，皆需將「MDM」APP打開，供衛哨官兵確認後，才能進入營區。此外，官兵上課、操課時，都需交出手機集中保管。

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若國軍涉及情報、指管、雷達、飛彈、重要科研等高度機敏單位，據透露，相關管制會更嚴格，部分區域更禁止官兵攜帶手機入內。另外，國軍前年採購手持式無線網路偵測器，供三軍部隊稽查攜帶未裝設「MDM」APP的違規手機使用者。

軍方人士坦言，即使要求官兵交出手機，仍可能有少部分官兵，私下攜帶未裝設「MDM」APP的手機入營情事，將釐清全案來龍去脈。

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