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    營區賭博PO網 憲兵役男送法辦

    有憲兵退伍役男公然在社群平台張貼營區內賭博照片。（爆料者提供）

    有憲兵退伍役男公然在社群平台張貼營區內賭博照片。（爆料者提供）

    2023/01/03 05:30

    憲訓中心指揮官、大隊長、中隊長及大隊士官長等幹部 全拔官

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕為三軍榜樣的憲兵竟發生疑於營區內聚賭事件！一名去年底於憲兵指揮部所屬憲訓中心退伍的宋姓男子，疑將營區內打撲克牌、打麻將、同袍合影上傳社群平台「Instagram」，引發軒然大波。憲兵指揮部昨表示，已完成法紀調查，涉案人員皆依「營區內賭博罪」函送法辦，而憲訓中心自上校指揮官至大隊士官長等幹部，皆檢討調離現職及適懲。

    退伍IG照 稱最好玩冬令營

    有投訴者向本報表示，有疑為憲兵退伍者於「IG」發文稱，「一五七梯憲兵軍事訓練役」轉眼間從九月中旬入伍到現在三個半月結束，「這是我參加最好玩的一次冬令營吧」，還發佈多張照片揭露官兵於寢室內打麻將、打撲克牌的合影照片。

    投訴者批評，「現在下部隊的義務役可以過的那麼爽，營區自拍、打麻將、打撲克牌，那還要下部隊幹嘛呢？國軍螺絲鬆了」；也有網友昨於「PTT」八卦版發文轉貼疑涉案者的IG揭露此事，並詢問「現在當兵是不是很爽呀」？不過，當事者已將帳號關閉，未能獲悉進一步訊息。

    憲指部究責管理疏失

    憲指部昨表示，憲兵所轄憲訓中心一五七梯次軍事訓練役男宋姓男子，已於去年十二月廿九日零時退伍，其於個人社群媒體平台張貼疑似「營區內賭博」等不當照片。單位於去年十二月卅一日完成法紀調查後，相關管理疏失幹部，包含憲訓中心指揮官、大隊長、中隊長及大隊士官長等人，依未嚴查內部管理檢討調離現職及適懲。

    至於疑涉賭博人員，憲兵指揮部表示，涉案人員依「營區內賭博罪」函送法辦，以維軍譽。對於全案引發社會不良觀感，憲指部深表遺憾與歉意，未來除持續要求內部管理作為，並將加強軍法紀及資安保密教育，杜絕類案再生。

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