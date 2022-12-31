落石砸死日騎士 二審逆轉國賠468萬
2022/12/31 05:30
〔記者吳政峰／台北報導〕日籍單車騎士白井寬之，五年前來台參加「第六屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，卻遭落石擊中身亡，其雙親質疑公路總局第四區養護工程處未善盡養護之責，提告國家賠償八○一萬元，一審宜蘭地院判駁回，但二審高等法院昨逆轉認為，公路總局確實未做好具體防護措施，判賠四六八萬餘元。可上訴。
一審宜蘭地院判駁回
判決指出，白井於二○一七年九月來台，參加在花蓮縣舉辦的瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，同月九日上山試騎路線，途經中橫公路一七三公里處、九曲洞西側隧道口附近時，遭落石重擊，雖配戴安全帽，仍頭部受創而失去意識，三天後急救不治。
請繼續往下閱讀...
白井父親隔年來台，捧著愛子遺照與第七屆參賽選手一起登上武嶺，為兒完成未竟賽事。白井雙親認為，公路總局欠缺道路安全設施及管理，導致愛子無辜身亡，提告求償。
高院認定高風險落石路段
高院審理後認為，事故地點在九曲洞隧道出口處，有延長加蓋明隧道，隧道上方有鋪蓋保麗龍以緩衝落石力道，附近號誌上方邊坡設有水泥牆與落石防護欄，以免號誌遭落石擊中損壞，防護欄也有多處遭落石砸毀痕跡，可見該處確屬高風險落石路段。
公路總局未採具體措施防止
高院認定，公路總局負責公路養護，應負起管理公路之責，依道路特殊性，設置維護通行安全的設施，提供可安全通行的道路，卻明知該路段有落石危險，而未採取足以防止危險的具體措施，欠缺防範落石設施，與白井死亡有因果關係，應負國賠責任。
高院計算後，判公路總局應償醫療費、喪葬費、父母精神慰撫金各二百萬元等，共應賠四六八萬餘元。