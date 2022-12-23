《花蓮》毒蟲開車衝市場 警槍擊車輪逮人

花蓮市昨天凌晨一輛白色自小客車違規闖紅燈左轉，花蓮警分局自強派出所員警發現後攔撿，但駕駛踩足油門加速逃到果菜市場內被逮捕。（花蓮警分局提供）

2022/12/23 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市昨清晨一輛白色自小客車違規闖紅燈左轉，花蓮警分局自強派出所員警發現後攔檢，但駕駛踩足油門加速逃逸，並衝進果菜批發市場，警方擔心市場作業攤商受害不斷擴音要民眾閃避，並對自小客車車輪開槍，順利逮捕潘姓駕駛，並從車上起出二級毒品安非他命。

「你這樣開進來，有多少人有危險知道嗎？我差點被撞到！」潘姓男子駕車高速衝撞到果菜市場內，清晨市場已有許多攤商正在作業，攤商們憤怒斥責潘男，潘男被警方壓制在地裝可憐哀號，不斷推卸責任說：「不知道」，有民眾氣得把現場畫面上傳花蓮爆料王，感謝警員擴音讓她閃避衝撞車輛的危險。

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花蓮警分局指出，昨天清晨四點多，自強所員警在花蓮市中山路與國聯一路口，發現自小客違規紅燈左轉，欲上前攔查，惟該車拒檢逃逸，一路狂奔衝進一處果菜批發市場內，並衝撞警車及其他車輛。

警方說，擔心市場內與其他用路人遭受危害，沿途開啟警示燈及警報器，進入市場後並開啟擴音器，要求駕駛停車受檢，並提醒市場民眾注意安全，經制止不聽遂朝車輛左後輪開一槍，順利阻止車輛繼續衝撞前進。

警方當場在潘姓男子身上查獲二級毒品安非他命，全案依妨害公務、毒品危害條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦；警方表示，自強所同仁用槍符合警械使用條例，且有效阻止危害發生、保障民眾安全。

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