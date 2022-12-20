邀玩讀心術 印度詐團出沒南港展覽館詐財

印度籍嫌犯持參展證件，向警謊稱來台觀光看展，被員警識破。（記者鄭景議翻攝）

2022/12/20 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕三名印度籍詐騙集團成員，近日在台北市南港展覽館一帶出沒，他們假藉表演讀心術，拿出三張紙條讓民眾選，並成功猜出民眾手裡的數字，不料表演後竟硬跟民眾索取金錢，不少上班族、參展外商及民眾受害，有民眾甚至被騙走三千元，因不堪其擾報警，警方本月四日逮捕三名印度籍犯嫌，依詐欺、強制等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

表演後糾纏要錢 民眾報警逮3印度男

警方調查，這三名印度籍人士相互認識，有兩人還是父子，犯案手法如出一轍，都是以英文跟民眾搭訕，並用算命師口吻攔住民眾「你看起來心事重重」，民眾好奇心停下腳步後，就會拿出三張紙條，上面畫有花朵或數字，要民眾先選，並準確說出民眾手裡數字或是花朵，讓民眾稱奇，其實都是魔術道具的騙術。表演結束後，就開始向民眾糾纏索取錢財，或用強硬態度表示要收費，還拿出印度飢餓小童照片引起同情，不少民眾不堪其擾給錢了事，有一名上班族表示沒帶現金，詐團竟跟他索取手上的炸雞，可以說是無所不騙。

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警方表示，接獲報案後派員前往南港展覽館查看，隨即發現一名可疑的印度籍嫌犯，他持參展證件，用英文交談，向警謊稱來台觀光看展，卻被員警眼尖發現，皮夾內有數張不同宗教照片、金錢價目表、黃色空白字卡等詐騙工具，正在盤問時，一名林姓民眾向警方表示，被該名男子以類似讀心術的詐騙手法，向其索取三千元，且於收取後仍持續糾纏。

當警方在展覽館調閱監視器釐清案情，卻發現另名印度籍人士，正以相同手法對吳姓被害人索騙金錢、食物，當場逮人，同時間在南港展覽館二館，又有員警逮獲一名印度籍人士涉案。 三人辯稱是街頭表演，並否認犯案，仍被依詐欺、強制等罪嫌移送法辦。

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