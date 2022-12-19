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    春安復辟？基層警PO梗圖洗版／警政署︰回報成果 不列評比

    基層同仁到NPA署長室臉書粉絲團用梗圖洗版表達不滿。（記者王冠仁翻攝）

    基層同仁到NPA署長室臉書粉絲團用梗圖洗版表達不滿。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/19 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕為維護社會治安，警察年度大戲「春安工作」，過去都選在春節前後十五天上演，後因成效評比衍生諸多問題，警政署二○一五年宣布改革，雖天數不變，但取消春安績效評比並改名，不過今年俗稱「春安」的「加強重要節日安全維護工作」期間達長達卅天，引來不少警方基層大罵春安復辟，臉書粉絲專頁「靠北警察」更號召同仁在網路上用梗圖「洗版」表達不滿。

    春安工作是警界年度重頭戲，卻因警方平時勤務上已有各項績效評比，對春安還要另外再評比一次，衍生不少陋習，警政署因此取消春安績效評比並改名為「加強重要節日安全維護工作」。

    不過針對今年春安期間達卅天，臉書靠北警察粉絲團前天下午發文，號召同仁用這張梗圖去NPA署長室的粉絲團洗版。文中強調，基層官警做得汗流浹背都是給大署長抬轎保官位？現在連過年都不讓基層好好過年，二○一五年宣布改革的春安居然真的復辟，好像這七、八年來的治安，沒有春安就很差勁，「這次，不能再給署長過！」

    對此，警政署指出，今年春安延續往年「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸。有鑑於近期發生詐欺集團為了取得人頭帳戶，對民眾非法囚禁、凌虐等案件，此種犯罪變化與類型歷年未見；為強力打擊這類犯罪，警政署認為春安應與時俱進，契合當前治安重點。

    今年著重清樓打詐、失蹤協尋、查吸毒場所

    因此，今年春安訂定偵查與預防並重策略，偵查面著重清樓打詐、協尋失蹤人口、查緝吸毒場所；預防面側重關懷弱勢與急需協助民眾，藉由防詐宣導、協尋失蹤人口等，及早發現或防範民眾受害。由於往年春節前二週詐騙犯罪最猖獗，且今年春節休假十日，因此今年春安期間為元旦至一月卅日共卅天。

    警政署強調，為避免有單位「求好心切」，已要求各單位不得再於警政署所訂定評核項目外，自行增列績效評比，單位主管也不能以績效來管控員警休假，更不得以懲處方式來盲目追求績效。此次春安僅回報四次執行成果，不檢討，春節年假期間無需回報，讓同仁安心過年。

    也有同仁︰春安也是警工作「進廚房不要怕熱」

    只是基層同仁說，雖然「只回報、不檢討」，但若某項績效「掛蛋」，長官為了求升官、升遷，有誰能容忍？就算不檢討，長官還是有辦法催逼績效、明示暗示，心理壓力何其沉重。

    但也有同仁認為，春安各項目也是警察維護治安工作一環，「進廚房不要怕熱」；再加上警政署表明「不檢討」，不應用先入為主的心態看待。

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