為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    昔春安陋習 養案、積案、造假玩數字遊戲

    基層同仁到NPA署長室臉書粉絲團用梗圖洗版表達不滿。（記者王冠仁翻攝）

    基層同仁到NPA署長室臉書粉絲團用梗圖洗版表達不滿。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/19 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕早年警方實施春安工作，不少基層都視其為「痛中之痛」，因為春安績效會被當作春節休假梯次的依據，同仁為了績效勞心勞力，反而還無法順利放年假，備受反彈；尤其同仁為了讓春安績效達標，拖延移送、養案、積案，大玩數字遊戲，讓春安工作失去本意。這類陋習，直到前警政署長陳國恩任內大刀闊斧改革，才正式走入歷史。

    資深刑警說，早期農業社會時，年關前常有宵小「拚現金」四處犯案，鄰里間發起聯防行動，又名「冬防」，一九七四年警方接手此工作，解嚴後改名「春安」。過往春安工作是以除夕夜為基準點，往前往後共十五天，但同仁為了順利過年，大多會集中火力，將績效趕在小年夜前生出來。

    不過，警方平時就有查緝槍枝、竊盜、掃黑等各項評比，但春安時幾乎各項績效都會再評比一次，績效制度疊床架屋，早已為警界詬病。再加上許多同仁為求過關，已偵破的案子遲不移送，就是為了等春安期間再送出，才能算績效，卻也衍生出養案、積案等陋習，甚至還有造假而吃上官司的案例。

    更有甚者，有長官為求達標，會用績效當作同仁春節放假的依據，甚至將「績效結算日」訂在小年夜或小年夜前一天。績效好者，就挑好梯次休假，績效差者，可能除夕那梯就要上班，但兩者都沒辦法提早規劃。

    直到二○一五年，時任警政署長陳國恩進行春安改革，歷年逐步取消春安績效評比，起先只評比「過年特產」賭博犯罪，但後期全部取消，基層同仁一片叫好；陳家欽接任署長後也延續此一作法，同仁不用再為了春安傷腦筋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    春安復辟？基層警PO梗圖洗版／警政署︰回報成果 不列評比
    2022/12/19 05:30

    春安復辟？基層警PO梗圖洗版／警政署︰回報成果 不列評比

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播