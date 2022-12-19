昔春安陋習 養案、積案、造假玩數字遊戲

基層同仁到NPA署長室臉書粉絲團用梗圖洗版表達不滿。（記者王冠仁翻攝）

2022/12/19 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕早年警方實施春安工作，不少基層都視其為「痛中之痛」，因為春安績效會被當作春節休假梯次的依據，同仁為了績效勞心勞力，反而還無法順利放年假，備受反彈；尤其同仁為了讓春安績效達標，拖延移送、養案、積案，大玩數字遊戲，讓春安工作失去本意。這類陋習，直到前警政署長陳國恩任內大刀闊斧改革，才正式走入歷史。

資深刑警說，早期農業社會時，年關前常有宵小「拚現金」四處犯案，鄰里間發起聯防行動，又名「冬防」，一九七四年警方接手此工作，解嚴後改名「春安」。過往春安工作是以除夕夜為基準點，往前往後共十五天，但同仁為了順利過年，大多會集中火力，將績效趕在小年夜前生出來。

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不過，警方平時就有查緝槍枝、竊盜、掃黑等各項評比，但春安時幾乎各項績效都會再評比一次，績效制度疊床架屋，早已為警界詬病。再加上許多同仁為求過關，已偵破的案子遲不移送，就是為了等春安期間再送出，才能算績效，卻也衍生出養案、積案等陋習，甚至還有造假而吃上官司的案例。

更有甚者，有長官為求達標，會用績效當作同仁春節放假的依據，甚至將「績效結算日」訂在小年夜或小年夜前一天。績效好者，就挑好梯次休假，績效差者，可能除夕那梯就要上班，但兩者都沒辦法提早規劃。

直到二○一五年，時任警政署長陳國恩進行春安改革，歷年逐步取消春安績效評比，起先只評比「過年特產」賭博犯罪，但後期全部取消，基層同仁一片叫好；陳家欽接任署長後也延續此一作法，同仁不用再為了春安傷腦筋。

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