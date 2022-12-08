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    易服勞動造假判1年10月 翁茂鍾發監

    易服勞動涉造假、偽造文書的台南富商翁茂鍾，被判刑1年10月確定，7日上午檢方傳喚到案入獄服刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    易服勞動涉造假、偽造文書的台南富商翁茂鍾，被判刑1年10月確定，7日上午檢方傳喚到案入獄服刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    2022/12/08 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南富商、佳和集團前董事長翁茂鍾因涉炒股案判刑一年獲准易服社會勞動，卻串通時任麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢假造紀錄，翁茂鍾被判有期徒刑一年十月確定，翁昨天到南檢報到，發監執行。

    翁茂鍾之前被爆出有廿七本詳列與司法官、警、調、民代及官員往來、送禮的筆記本，籠絡名單逾二百人，涉幫「喬事」，醜聞重創司法形象，而翁因涉炒作股票與填製不實會計憑證，十年前被判刑一年確定。

    翁依法聲請易服社會勞動獲准，台南地檢署獲北檢囑託執行，南檢准翁到台南麻豆警分局官田分駐所易服社會勞動，由楊博賢負責督導、管理翁茂鍾社會勞動業務，二○一二年九月完成執行。但南檢與高檢署在二○二一年重新檢視翁的執行案卷，發現翁當年竟在短短九個月之間就做完二一九六小時的勞動工作。

    過年、颱風都登記有勞動工作

    南檢檢察官郭書鳴查出翁利用當年曾任南市警友會理事長身分，動用警界關係在警所造假勞動紀錄，連當年春節過年休假、颱風、豪雨假，他都登記有勞動工作，一天勞動時數高達八至十小時，甚至有十二小時。

    檢方認定涉造假、與公務員偽造文書罪，二○二一年五月底起訴翁與已退休的楊博賢；南檢林姓觀護佐理員與十名員警則被緩起訴。翁茂鍾涉易服社會勞動造假，上月三審定讞，被判有期徒刑一年十月確定，昨天到南檢報到，發監執行。

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