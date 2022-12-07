《學甲88槍案》外勤警官：黑道向警宣戰 不是一天造成

2022/12/07 05:30

〔記者王捷／台南報導〕學甲八十八發槍案，警政署全面啟動全國掃黑，台南官警感受到，警界正用放大鏡來檢視台南的掃黑表現，有外勤警官感嘆，「黑道向警方宣戰」不是一天造成的，通訊保障及監察法修法後，為維護人權多出許多限制，刑警手上少了重要的武器，辦案比起過去更加曠日廢時，當警方無法立刻有成效，卻要承擔全部的治安責任，維護人權是司法進步的象徵，但希望高層也能替在前線奮鬥的官警發聲。

警官指出，通訊保障及監察法修法後，監聽層層把關，調取的資料都要院檢同意，來往耗費很多精力，加上警界對交往對象限制，雖然因此警界改革很多，但以前的喊水會結凍的「刑事伯」，手上只剩監視器，監視器照不到的地方，警方也就看不到。

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發生學甲槍擊案，很多官警都覺得黑道踩到底線，不過這跟殺警案不同，加入了政治因素，讓警方不只有時間壓力。

前幾天，警政署下達全國掃黑，南警想用表現證明，外勤感受到壓力，尤其台南警力不夠充足，雖然選舉期間有保五總隊支援，但警官認為，專案不斷，弓拉久了也會疲憊，在台南因為體制不夠健全，大多數的官警願意努力，都是情義相挺，但目前外勤都處於緊繃狀態，再加上政治因素的壓力，如果高層也能體諒基層官警，相信會提升整體的士氣。

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