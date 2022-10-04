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    復職「殺無赦」狼警恐連退休金都飛了

    保二總隊第三大隊洪姓資深警員性侵女員工未遂，被懲戒法院判撤職、並停止任用一年。（資料照）

    保二總隊第三大隊洪姓資深警員性侵女員工未遂，被懲戒法院判撤職、並停止任用一年。（資料照）

    2022/10/04 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕警政署保二總隊洪姓資深警員侵入員警宿舍性侵女員工未遂，被懲戒法院判撤職、並停止任用一年，懲戒法院指出，洪被撤職期滿後，雖可復職，但必須自己找政府職缺，法界指出，警政機關對犯下性侵案件的「狼員警」，應會「殺無赦」，可依警察人員人事條例規定駁回他再任警職的申請，除非他能再任公職，否則將無法辦理退休，也不能領取退休金，損失不小。

    懲戒法院指出，公務員懲戒處分有九種，最重的前兩項處分為免職和撤職（並停止任用一至五年不等），免職是直接剝奪公務員身分，撤職是「撤其現職」，其停止任用期間，不能擔任公務員，期滿後可以「再任」公務員，不過，原機關不保留職缺，必須自己找缺，以洪男犯下強制性交未遂罪而言，欲再任公職，相當不易。

    法界指出，政府機關對犯下貪污、性侵等重大犯罪的公務員欲申請再任公務員，通常會依相關法規將其拒於門外，禁止其回任，以洪男為例，警政署也很可能依警察人員人事條例規定，駁回他申請再任警職。

    警政署拒絕有問題警員回任有前例可循，前嘉義市員警周明賢涉嫌包庇賭博電玩，二○一六年被台南高分院判刑十二年、褫奪公權四年，公懲會（懲戒法院前身）判他撤職並停止任用兩年，周二○一八年申請再任警職，被警政署以他曾受撤職處分，依警察人員人事條例等規定駁回申請。周不服提起行政訴訟，台北高等行政院認定，警政署不准其申請沒有違誤，判周敗訴。

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