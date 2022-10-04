狼警和解輕判 掰犯行輕微想保公職

保二第三大隊洪姓資深警員色膽包天，僅穿一件內褲，持備份鑰匙侵入女宿，想對女員工「硬來」（圖 ：資料照，繪圖：美編高曉莊）

2022/10/04 05:30

僅穿內褲潛女宿想性侵

〔記者楊國文、鄭景議／台北報導〕五十多歲的警政署保安警察第二總隊第三大隊洪姓資深警員（停職中），被控凌晨僅穿內褲，侵入員警宿舍女員工的房間，對她猥褻後還想性侵，幸被害人奮力抵抗驚動其他員警前來查看，洪才住手離去，致強制性侵未遂，洪因和被害人達成和解並賠償，以致其無故侵入住宅強制性交未遂罪獲輕判兩年、緩刑五年確定；除了刑責，洪也被移送懲戒法院追究行政責任，懲戒法院審理時，洪竟辯稱犯行輕微、未嚴重損害政府信譽，被判決撤職、並停止任用一年。

檢方起訴指稱，洪員擔任保二總隊第三大隊警員，前年八月廿一日凌晨僅穿一件四角內褲，持他所保管的備份鑰匙，侵入員警宿舍，欲對一名已就寢的女員工「硬來」。

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被害人聽到鑰匙轉動聲驚醒，起身質問洪員「你要做什麼？」，洪員直接撲向被害人，她奮力抵抗，但洪以右手架住她的脖子，再用雙腳架住她雙腳，導致被害人因重心不穩跪倒在地。

被害人抵抗 驚動其他警

洪員接著將被害人強拉到床上，對她摸胸猥褻。洪更想進一步性侵被害人，但遭對方激烈反抗，並咬洪的右手，兩人因碰撞桌、椅等物發生巨大聲響，在隔壁休息的張姓、潘姓員警察覺有異，前來查看，洪見東窗事發才住手離去，被害人提告，台中地檢署依侵入住宅強制性交未遂罪起訴洪員，洪遭到停職。

獲緩刑另追究行政責任

台中地院審理時痛批洪身為執法人員，竟為滿足自身性慾，侵入被害人房間，並依強制性交未遂罪判三年十月。台中高分院審酌洪已和被害人達成和解，輕判兩年徒刑、緩刑五年確定。

懲戒法院斥戕害政府信譽

內政部另將洪移送懲戒法院懲戒，洪狡辯是「勤餘」，且未影響執行職務公正性，未達嚴重損害政府信譽程度，並請求考量他從警已卅三年、獲獎無數，雙方已和解，給予從輕懲戒。

判撤職並停止任用一年

但懲戒法院斥責，洪身為執法的員警，竟對被害人遂行強制性交犯行，嚴重破壞社會治安，已導致公眾喪失對其執行職務的信賴，戕害政府機關的信譽和公務員的形象甚鉅，有懲戒的必要，判撤職、並停止任用一年。可上訴。

保二總隊表示，此案發生後，該宿舍均為專屬員警備勤使用，已無非警職的員工。

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