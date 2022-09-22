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    自由日日shoot》獄友撂黑衣人囂張接出獄大哥 譙警衝三小 PO網炫耀

    帶頭接風滋事的蔡旻諺，昨天 到案。 （記者楊金城攝） 20多名黑衣人聚眾南二監門 口鬧事，圍堵員警還辱罵。 （讀者提供）

    帶頭接風滋事的蔡旻諺，昨天 到案。 （記者楊金城攝） 20多名黑衣人聚眾南二監門 口鬧事，圍堵員警還辱罵。 （讀者提供）

    2022/09/22 05:30

    〔記者楊金城／台南報導〕法務部矯正署台南第二監獄林姓受刑人前天下午假釋出獄，曾是同窗獄友的蔡旻諺撂人來南二監門口接風，要放鞭炮和煙火被制止後，竟對員警推擠辱罵三字經，接到人後八輛車隊飛車離去，還三度長按喇叭，並將影片PO網耀武揚威，十分囂張。

    車隊3度猛按喇叭

    網路上傳三段當時事發影片，前天下午四點多，南二監門口聚集約廿多名年輕男子，多數著黑衣、短褲，因要在南二監門口放鞭炮及煙火歡迎林男假釋出獄，被獄方勸阻後，眾人竟對著門口的南二監管理員叫囂。

    南二監趕緊向麻豆警分局六甲分駐所報案，四名警力到達後，強力制止蔡男等人放鞭炮，對於員警和獄方的勸阻和制止，眾人不但不聽，反而氣焰囂張，好幾名男子圍著其中一名警員怒嗆推擠，辱罵「X，衝三小啦」、「是要怎樣？」

    滋事男子也對門口管理員嗆聲，幾名管理員上前要幫員警解圍，同時暫不讓林姓受刑人走出南二監門口。四名員警隨即呼叫支援，考量現場滋事者眾，動手逮捕恐有失控之虞，因此未強力逮捕滋擾分子。

    落網後氣焰全消

    另一段影片顯示，蔡男等人有備而來，地上擺放十多個鞭炮和煙火，但最後未燃放，在支援警力到達前，蔡男接到林姓受刑人後，隨即載人離開。

    林姓受刑人步出南二監門口時，對蔡男等人說謝謝，還說不要造成別人困擾，接著八輛車子猛按喇叭，似在對警方和獄方示威，又接連二度長按喇叭後，猛催油門揚長離去。

    警方、獄方遭嗆，勸阻對方卻被當空氣般，員警也未在第一時間當場逮捕滋事者，滋事者還將現場影音PO上網路耀武揚威，讓警方臉上無光。檢警昨天大舉逮捕十多人到案，被迫出面投案的蔡男氣焰全消。

    台南市警察局長方仰寧說，現場妨害公務等狀況未到用槍程度，同仁因此未使用槍械。

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