自由日日shoot》帶頭挑釁者 6月出獄8月鬧事送辦

帶頭接風滋事的蔡旻諺（前中），昨天 到案。 （記者楊金城攝）

2022/09/22 05:30

〔記者楊金城、王俊忠／台南報導〕男子蔡旻諺前天下午在台南第二監獄前，為獄友林姓受刑人假釋出獄接風，卻行徑囂張地率眾滋事。當天假釋出獄的林姓受刑人，昨天向警方說明，辯稱他之前有寫信告訴蔡男等人，前來接風不要張揚，沒想到卻惹出挑釁斥罵警方等離譜事件；警方對於林姓受刑人的說法表示將再詳查，釐清他有無涉入糾眾滋事案。

涉嫌聚眾鬧事的卅二歲蔡旻諺，有妨害公務、詐欺、組織犯罪、毀損等前科，並不是台南警方列管的幫派分子，六月間從南二監出獄後，八月間就在麻豆一家家具行滋事，擾亂店家營業，被麻豆警分局依妨害自由和毀損罪嫌送辦。

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跟著蔡男一起去接風的年輕人，有轎班、也有打零工的，警方形容「就是一群愛玩的，耍耍小流氓，不成氣候」。

被接風的「大哥」林姓受刑人，比蔡男年長一歲，有槍砲和毒品前科，被判刑九年六月定讞後入獄，本次獲准假釋，還有殘刑三年。

據警方資料，林男無幫派背景，他前天假釋出監後，直接回到台中住所，昨天到台中觀護所報到時，被台南警方通知帶回問訊，協助釐清蔡男聚眾原因和其他滋事者身分。林男稱，事前完全不知道蔡男前來接風會鬧出這麼大的風波；林面對警方詢問，不時苦笑以對。

全案由台南地檢署檢察官徐書翰，以組織犯罪及妨害公務等罪名核發拘票逮人，全案持續偵辦中。

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