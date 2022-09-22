自由日日shoot》假釋當天才告知 南二監：接風者矇對了

眾人擺放鞭炮煙火，接人後三度長按 喇叭飆車離開。 （讀者提供）

2022/09/22 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南第二監獄林姓假釋受刑人出獄，男子蔡旻諺率黑衣人前往接風，卻衍生滋擾案。受刑人獲准假釋，釋放當天才會被告知，蔡男是如何得知釋放時間？南二監上週起辦理四梯次假釋受刑人出獄，由於前三梯次林男都沒出獄，且最後一梯次是廿日，南二監副典獄長黃坤芳據此表示，蔡男應該是「矇對了」，純屬巧合。

南二監表示，獄方都是在收到地檢署的釋放命令公文後，才辦理釋放手續，獲准假釋的受刑人，不知道何時會被釋放，要等到釋放當天才會被告知。

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南二監副典獄長黃坤芳指出，林姓受刑人和蔡男曾是同窗獄友，林姓受刑人申請假釋第三次才獲准；林姓受刑人是七月申請，九月初獲法務部准許。

黃坤芳說，南二監從上週四、週五到十九、廿日辦理四梯次假釋受刑人出獄，林姓受刑人排在第四梯，也是最後一梯次釋放的四名保護管束對象之一。他說，蔡男前天下午前來為林姓受刑人接風，應該是「矇對了」，有可能蔡男在上週四起的第一梯到第三梯次的下午都未接到人，等到最後一梯，才會在前天下午四點多，聚眾到南二監門口為林姓受刑人接風；南二監大多在下午辦理假釋受刑人出獄。

黃坤芳解釋，南二監前天上午收到台南地檢署對獲准假釋的保護管束對象釋放命令公文，須在廿四小時內釋放，因此辦完釋放手續大多在下午。

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