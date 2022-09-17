對愛迷惘 警比一般人難自拔

警員林伯憲在大武派出所任職時，曾協助轄區老婦施打疫苗，展現暖心，前天卻成了奪警槍未遂嫌犯。（記者黃明堂翻攝）

2022/09/17 05:30

〔記者黃明堂、周敏鴻／綜合報導〕台東縣大武分局警員林伯憲跟騷女同事被調職，情緒失控下欲搶所長配槍，因此被免職並遭法辦。衛福部台東醫院諮商心理師周牛莒光表示，愛情是盲目的，警察平日忙於勤務，對愛情感到迷惘，比一般人更難自拔，職業上又容易接觸到武器，一旦感情壓過理智，就成了恐怖情人，所以警察平時輔導關懷相當重要。

仿歐美外包心理諮商 紓發情緒

周牛莒光說，現在的警察都很年輕，男女追求很常見，感情的事跟一般的事不一樣，員警因為工作忙碌，更少時間談戀愛，所以也容易不知如何處理感情。警察平常出勤、辦案，這些壓力可以承受，但兩性交往的壓力，反而難以承受。

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周牛莒光建議，員警自身要試著理性看待感情，避免衝動。警察內部的輔導機制也應落實，並適時運用醫院等專業機構介入個案輔導。

中央警察大學犯罪防治學系與刑事警察學系兼任助理教授葉怡伶則認為，警察若遇上心理、情緒相關問題，雖有「關老師」可諮詢，但關老師也是警察，員警面對自己的同事，可能礙於面子問題，或怕被其他同事知情，不易敞開胸懷暢談心事，建議警政署參考歐美作法，以外包方式，讓非警界的心理師，介入處理員警的不滿等情緒，才能真正解決問題。

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