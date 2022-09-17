跟騷被調職 男警失控奪槍變免職

台東大武分局外觀。（記者黃明堂翻攝）

2022/09/17 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警局大武分局二十六歲警員林伯憲追求女同事，對方表明不適合，林員卻仍長期跟騷，女方憤而告知上級，林員不滿被調往成功分局，前晚跑回大武分局大武派出所理論，卻出現欲搶所長配槍的違法脫序行為，被其他員警見狀制伏上銬，並移送法辦；林員已被記兩大過免職，這也是跟蹤騷擾防制法上路後，首例觸法的警察人員。

其他員警見狀 制伏上銬

台東地檢署檢察官訊問後，認定林員違反性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制法、刑法搶奪未遂及妨害公務，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施之虞，昨晚向法院聲請羈押。

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據了解，林伯憲原本服務於大武警分局大武派出所，因工作關係喜歡上同所女警，並示愛展開追求，但這名女警告知兩人不適合。未料，林員卻一再騷擾對方，讓女方感到不舒服，憤而告知上級。台東縣警局日前接獲反映，立即啟動內部調查及輔導機制。

大武警分局長吳正文表示，林員疑因持續跟蹤騷擾同分局女警，面對跟蹤騷擾防制法等相關法律追訴，近期情緒不甚穩定，明顯人地不宜，做預防性調整至成功分局服務。

吳正文說，林員十五日晚間接獲服務地區調整後，情緒激動至成功分局向幹部表達不滿，經他及相關幹部開導與勸說，但晚間九點多，林員見同仁於分局後方廣場偵辦案件戒護人犯時，突然從後方搶奪同仁警用配槍，所幸同仁反應機警，林員奪槍未遂後，立即遭五名同仁強力壓制逮捕上銬。

對此，大武分局除深表遺憾外，並秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，依刑法妨害公務、搶奪未遂等現行犯罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

警察局並立即召開考績會議，決議以破壞紀律情節重大、意圖搶奪警械脅迫、恐嚇長官、同事予以一次記兩大過免職，陳報警政署核定，斷然淘汰。

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