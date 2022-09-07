政院：遊戲槍僅管制輸入 不會衝擊出口

近年歹徒持玩具槍等改造槍枝犯案，衝擊治安，政府決定納管低動能金屬遊戲用槍及其零件輸入。（圖為警方查獲用來作案的玩具槍）

2022/09/07 05:30

〔記者李欣芳、吳昇儒／台北報導〕內政部與經濟部最新同步公告管制低動能金屬遊戲用槍及其零件輸入，由於台灣是玩具製造大國，外界擔心新規定的嚴格限制是否對玩具槍產業造成影響，行政院昨說明，這是管制金屬遊戲槍及其零件從國外輸入，只管制輸入，因此不會對國內玩具槍業者的生產，在國內銷售與國外的輸出造成衝擊。

近年來歹徒持玩具槍等改造槍枝犯案，衝擊治安，在政院指示下，相關部會這次公告管制低動能金屬遊戲用槍及其零件輸入，主要是鑑於這些金屬材質的遊戲用槍，有可能被歹徒改造為具殺傷力的槍枝，因此要納管。

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模擬槍輸出 僅增識別碼

行政院發言人羅秉成表示，有關行政院長蘇貞昌日前指示，對於只能出口的模擬槍的關鍵零組件應沖印識別碼，這部分近期相關部會將另行公告，這是為了嚴防僅能出口的模擬槍流入市面內銷，便於追查來源起見，因此未來僅限於出口的模擬槍要烙印，沖印識別碼。

低動能金屬槍枝輸入審查規定命令發布後，引發業者熱議，認為以後進口相關商品將受到嚴重阻礙，每個單品都必須有各別的申請文件，造成業者非常大的困擾。

業者：管制子彈較佳

玩具槍協會理事長龔詩哲則表示，其實政府可換個角度思考，不要只針對槍枝做管控；殺傷人體的物品是子彈，管制子彈數量也是另一種減少槍擊案件方式，也不會壓縮到玩具槍業者的生存空間。

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