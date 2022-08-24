殺警3死囚未執行 法部︰皆司法救濟進行中

十七年前汐止殺警案殉職員警洪重男的雙親看著照片思念兒子，對於凶手未伏法，深感不滿。（記者陳冠備攝）

2022/08/24 05:30

〔記者吳政峰、陳冠備、湯世名、陳政宇、李欣芳、施曉光／綜合報導〕台南發生震驚社會的殺警案，法界人士認為凶嫌很可能會獲判死刑。不過十七年前新北市汐止橫科派出所員警洪重男遭歹徒持刀殺害，凶手至今未伏法，洪員父母昨天不滿表示，政府不執行死刑，用納稅錢養壞人，天理何在。

殺警應判唯一死刑？刑度裁量屬司法權一部份

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對於外界質疑判死為何不執行，法務部回應，現階段能依法執行的案件均已執行，而目前在監的卅八位待執行死刑犯皆有司法救濟程序進行中，均向憲法法庭聲請釋憲，部分則聲請再審或非常上訴，待司法程序終結後將依法處理；對於不幸殉職的英勇員警，法務部表達不捨及哀悼，並嚴厲譴責凶手。

此外，不少民眾認為殺警應判「唯一死刑」，立法院民進黨團對此表示，現行法律未規定任何犯罪要件會構成唯一死刑，法務部有其考量和規劃，也尊重司法審判結果。

民進黨立委郭國文表示，嫌犯在十七個小時內被警方逮捕，最重要的是讓國人能夠安心，讓攜帶槍械的逃犯不至於造成治安威脅，也讓兩位受害警察家屬能夠寬慰，將由司法專家決定嫌犯量刑；民進黨團副書記長林楚茵表示，刑度裁量屬司法權的一部份，但對第一線基層員警的努力付出，黨團絕對力挺。

國民黨則說，殺警凶嫌即使遭判死刑定讞，執行卻遙遙無期，包括一九九○年王信福教唆殺警案、二○○○年蕭新財殺警案及二○○五年王柏英汐止殺警奪槍案等三案，迄今都未執行，要如何還給受害員警及家屬們公道與正義。

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