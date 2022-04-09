藝人化妝師酒醉認錯人 酒吧男撿屍判4年

擔任多位知名女藝人化妝師到日本滑雪時醉酒，誤認男伴被性侵。圖為示意圖。（翻攝日本觀光局臉書粉專）

2022/04/09 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕擔任多位知名女藝人化妝師的小琪（化名），與曖昧對象吳男到日本旅遊時，喝醉後與人發生性行為，小琪以為和自己發生關係的是吳男，隔天酒醒才發覺是被另一名龔姓男子性侵，高雄地院依乘機性交罪將龔男判刑四年，可上訴。

民事方面，法官審酌小琪收入頗豐，龔男從一所科技大學籃球校隊畢業後未選上職業隊，目前在酒吧工作，依雙方財力和受侵害程度，判龔男應賠四十萬元，可上訴。

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判決指出， 二○二○年二月，小琪和吳男及一票友人出遊，投宿日本一間民宿喝酒聊天，小琪醉倒吳將她扶回房間即離去；小琪睡到一半發覺有人進房，躺上床從後方抱著她，以為是吳男趁她酒醉想亂來，撥掉對方的手。

但對方未停手，她當時酒醉無力，認為自己和吳男已經發展到牽手、親吻的曖昧程度，就未再阻止，對方完事後在她耳邊叫了一下她的小名，開門離去。

小琪睡到隔天上午醒來，問吳男「昨晚幹嘛這樣」，吳完全不清楚發生何事，小琪才驚覺被別人欺負。她想起前一晚吻她的人嘴唇很厚，一行人中只有龔男嘴厚最厚，且民宿也只有他們這一團投宿。鎖定龔男後，小琪又發覺自己身上殘留的味道和龔男身上的氣味很像，加上龔男不敢正眼看她，確認是龔男性侵她。

高雄地院審理時，龔男辯稱他和小琪性愛後，對方還提醒他用床頭櫃紙巾擦拭及留下來陪伴，可見小琪意識清醒，自願與他發生性行為。

法官傳喚同行友人作證，得知小琪和吳男已在交往，而小琪和龔男是去日本才剛認識，此外，小琪近視很深，當時未戴眼鏡、房間昏暗加上酒醉，確實可能誤把龔男當成吳男，認定龔男犯乘機性交罪，判刑四年。

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